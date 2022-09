Milik enfin dans un grand club, il nargue l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Arkadiusz Milik a quitté l'OM cet été lors du mercato. Le Polonais a saisi sa chance et a filé du côté de la Juventus Turin.

L'OM espérait grandement de la venue d'Arkadiusz Milik en 2021 en provenance du Napoli. L'attaquant polonais apparaissait comme le grand attaquant tant attendu par la direction phocéenne. Malgré des statistiques plutôt séduisantes, avec 30 buts inscrits en 55 rencontres disputées, Milik n'a jamais vraiment réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Sous l'ère Sampaoli, le joueur de 28 ans était fréquemment envoyé sur le banc, jugé inadaptable à son système de jeu. Frustré, le Polonais espérait sans doute mieux lorsque l'Argentin a quitté l'OM cet été. Mais Igor Tudor n'a rien fait pour l'empêcher de partir. Milik, heureusement pour lui, gardait une très belle cote en Italie. La Juve en a profité pour le récupérer dans le cadre d'un prêt.

Milik, l'OM appréciera...

🚨La Gazzetta dello Sport confirme que si Arkadiusz Milik maintient sa forme actuelle lors des prochaines semaines, la Juventus s'activera rapidement pour lever son option d'achat !! pic.twitter.com/pR7WNSsoxE — Arnaud Allez L'OM 💙🤍 (@arnaud60000g) September 27, 2022

Et à Turin, Milik se régale. Là-bas, il a déjà inscrit 3 buts en 6 matchs et semble avoir la confiance de Massimiliano Allegri. Lors de propos échangés avec le média polonais Meczyki, le nouveau joueur de la Juve est revenu sur son départ de l'OM. Pour lui, l'opportunité de jouer dans un grand club était trop belle : « Le choix d'aller à la Juve a été rapide. J'ai toujours rêvé de jouer pour un grand club comme la Juve. Depuis que je suis petit, je voulais jouer pour une grande équipe. On peut compter le nombre de grosses massues sur les doigts des deux mains. J'étais content d'avoir cette opportunité et j'en ai profité. Je n'avais rien à perdre ». Voilà qui est clair et qui ne fera pas forcément plaisir aux fans de l'OM. En cas de belles performances avec la Juve, la Vieille Dame pourrait être tentée d'acheter définitivement Milik, alors que son option d'achat serait de 11 millions d'euros. Une rentrée d'argent qui ferait beaucoup de bien à la direction phocéenne. Quant à Milik, s'il porte le maillot d'une institution, les derniers mois vécus par la Juve sont loin d'être à la hauteur de ses ambitions.