Mikautadze à Monaco, l’OM tente le hold-up du mercato

Très en vue pendant l’Euro, le Géorgien Georges Mikautadze fait l’objet d’une rude bataille au mercato. L’attaquant du FC Metz est annoncé proche de l’AS Monaco. Mais le club de la Principauté n’est pas encore débarrassé de ses concurrents, à commencer par l’Olympique de Marseille.

Bien que relégué en Ligue 2 après sa défaite en barrages contre l’AS Saint-Etienne, le FC Metz a largement de quoi se frotter les mains. Le club lorrain voit Georges Mikautadze enchaîner les bonnes performances à l’Euro. En plein mercato estival, sa cote ne fait que grimper au fil de ses apparitions en Allemagne. Une belle affaire en perspective pour les Messins qui ont levé l’option d’achat de son prêt pour 13 millions d’euros. On parle désormais d’un possible transfert supérieur à 20 millions d’euros pour l’international géorgien bientôt opposé à l’Espagne dimanche soir en huitièmes de finale.

🚨🇬🇪 EXCL: AS Monaco have reached verbal agreement on personal terms with Georgia striker Georges Mikautadze.



Monaco have also sent a proposal to Metz in order to agree on the fee, trying to anticipate other clubs… and get deal done before end of the Euros.



