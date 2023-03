Merci et au revoir, l’OM va virer Nuno Tavares

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Étincelant en début de saison, Nuno Tavares s’est attiré les foudres des supporters de l’OM ces derniers mois. Et son départ ne fera pleurer personne à Marseille.

Deuxième meilleur buteur de l’Olympique de Marseille derrière Alexis Sanchez, Nuno Tavares peine à confirmer après l’excellent début de saison qu’il avait réalisé en Provence. Bien plus irrégulier qu’en début de saison, le défenseur prêté par Arsenal a peu de chances d’être conservé par l’OM en juin prochain. D’après Florent Germain, interrogé à ce sujet sur BFM Marseille, il y a désormais peu de chances que Pablo Longoria entre en négociations avec Arsenal pour le transfert définitif de Nuno Tavares. « Nuno Tavares, c’est un cas frustrant parce que l’on voit qu’il a du potentiel. Pour les dirigeants, dans la balance pour et contre, au début de la saison, Tavares était vu comme un bon coup. Mais depuis quelque temps, avec les retours que j’ai, ils se disent qu’il est trop irrégulier et que ça ne va pas le faire. C’est en ça que c’est frustrant. On sent un potentiel énorme chez ce joueur et on sait que c’est un poste où il est difficile de recruter quelqu’un qui t’apporte autant offensivement » a fait savoir Florent Germain, pour qui la tendance est donc à un départ définitif de Nuno Tavares en fin de saison.

Nuno Tavares plus que jamais sur le départ de l'OM

Un départ de Nuno Tavares qui ne fera pas pleurer Eric Di Meco, ancien latéral gauche de l’OM et qui n’est pas du tout fan du joueur prêté par Arsenal. « Avec un Alexis Sanchez à ses côtés, Nuno Tavares ne se rend pas compte qu’il a un exemple de ce qu’il faut faire sur un terrain. Quand il perd un ballon, il s’arrête ! Là, ce n’est même plus de la frustration. Quand tu vois Sanchez et les autres faire autant d’efforts, lui se contente de s’arrêter et de prendre du retard au marquage. J’ai un regard particulier sur lui, car je connais le poste. Quand il met 10 secondes avant de se replacer, c’est le genre de chose qui te met en difficulté sur un match comme celui à Reims. Quand c’est difficile, il fait partie des maillons faibles » a lancé le consultant de RMC, absolument pas fan de Nuno Tavares et qui ne pleurera donc pas son départ lors du prochain mercato. Autant l’OM a trouvé le joueur parfait dans le dispositif d’Igor Tudor à droite avec Jonathan Clauss, autant le chantier est toujours ouvert à gauche. Dans ce secteur de jeu, Marseille va d’ailleurs prolonger Sead Kolasinac. Mais le Bosnien est davantage perçu comme axial gauche dans une défense à trois. L’été prochain, Pablo Longoria devra donc se mettre en quête d’un nouveau piston à gauche.