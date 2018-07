Mercato : L'OM et l'ASSE à 2ME d'un accord pour Cabella ?

Dans : OM, ASSE, Ligue 1, Mercato.

S’il participe à l’ensemble de la préparation de l’Olympique de Marseille, Rémy Cabella est toujours en instance de départ. Et pour cause, l’international français ne figure pas dans les plans de Rudi Garcia. Prêté à l’AS Saint-Etienne l’an passé, le Corse est dans le viseur du club forézien, qui négocie activement son arrivée depuis plusieurs semaines. Et selon plusieurs sources, les positions des deux formations se rapprochent, doucement mais surement…

Selon Yahoo Sport, une offre à hauteur de 8ME bonus compris pourrait être transmise à l’OM dans les prochains jours pour le joueur. De son côté, RMC affirme que Marseille réclame toujours entre 10 et 12ME pour lâcher l’ex-meneur de jeu de Newcastle. Dans l’absolu, cela ne fait donc que 2ME de différence entre l’offre et la demande. Un écart pas insurmontable, surtout quand on sait qu’il reste plus d’un mois de mercato. Mais dans ce dossier, Saint-Etienne a tout intérêt à accélérer, Cabella ayant une belle cote auprès de Nice, mais également de l’Olympiakos en Grèce.