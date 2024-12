Mercato ‍: Il parle de l'OM, son coach le vire de l'équipe

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM fera partie des équipes actives cet hiver sur le marché des transferts. Roberto De Zerbi ne dirait pas non à une venue au milieu de terrain.

Roberto De Zerbi fait pour le moment du bon travail à l'OM. Mais l'Italien sait que sa profondeur d'effectif laisse encore à désirer. Tous les détails compteront pour le classement final des Phocéens. L'ancien de Brighton ne veut rien laisser au hasard et aimerait notamment la venue de nouveaux joueurs l'hiver prochain lors du marché des transferts. Un nouveau milieu de terrain à vocation offensive pourrait débarquer sur la Canebière. Ces dernières heures, c'est le profil d'Andreas Pereira qui revient avec insistance pour venir renforcer l'Olympique de Marseille. Mais cette rumeur déstabilise bien son club, Fulham, qui n'a pas hésité à le sanctionner.

Pereira l'a mauvaise

En effet, le club londonien n'a pas aimé les informations envoyant Pereira à l'OM cet hiver. Et encore moins une interview qu'il a donnée pour exprimer son désir d'aller voir ailleurs. A tel point que le Brésilien n'a pas été pris dans le groupe pour défier Tottenham ce dimanche en Premier League. Ecoeuré par la situation, l'ancien de Manchester United a décidé de prendre la parole ces dernières heures sur ses réseaux sociaux afin d'indiquer qu'il ne prévoyait pas de quitter Fulham (pour l'OM) : « Malheureusement, l'article contient des déclarations qui m'ont été attribuées et que je n'ai pas faites, et la traduction en anglais a été faite de manière malveillante et inexacte, déformant complètement mes propos. Dans l'interview, j'ai clairement exprimé mon bonheur et ma satisfaction d'être à Fulham et ma gratitude pour tout ce que le club et le staff ont fait pour moi, soulignant qu'il me reste encore deux ans de contrat et que je suis pleinement concentré. sur le club. Cependant, l'article contient des commentaires qui ne sont ni exacts ni reflétant ce que j'ai réellement dit. Je regrette profondément le comportement non-professionnel affiché dans cette interview et demande respectueusement la rétractation des citations qui m'ont été faussement attribuées. Il est essentiel de défendre la vérité ». Suffisant pour le voir réintégrer le groupe des Cottagers pour la réception de Brighton jeudi soir en Premier League ? En tout cas, l'OM fait rêver, et ça peut faire des dégâts dans les autres clubs.