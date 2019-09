Mercato : Everton veut Doria, son prix va faire halluciner l’OM

Dans : OM, Premier League, Mercato.

Malgré le traitement infligé à l’Olympique de Marseille, tout le monde se souvient du passage de Matheus Doria (24 ans) en Ligue 1.

Le défenseur central avait signé à la fin du mercato estival 2014, apparemment sans l’accord de Marcelo Bielsa. Résultat, l’ancien entraîneur olympien l’avait mis à l’écart pendant des mois. De quoi créer une situation délicate avec la direction qui avait misé environ 10 M€ sur le Brésilien. Mais il faut croire que le problème ne venait pas seulement du coach argentin puisque Doria n’a jamais percé à l’OM. Suite à plusieurs prêts au Brésil, en Espagne et en Turquie, l’ancien grand espoir du foot auriverde avait été transféré à Santos Laguna en juillet 2018.

Montant de l’opération : entre 1,5 et 2 M€ pour Marseille, qui n’a pas du tout rentabilisé la somme investie. En revanche, le club mexicain pourrait réaliser une excellente affaire. Car selon les informations de Todo Fichajes, Everton s’intéresse à Doria en vue du mercato hivernal. Et ce même si les dirigeants de Santos Laguna estiment leur défenseur central à 12 M€ ! Peut-être l’occasion pour l’ancien flop marseillais de briller en Europe, qui plus est sous les yeux de Bielsa, manager de Leeds United.