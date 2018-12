Mercato : Et dire que l'OM aurait pu avoir Alassane Pléa...

Dans : OM, Mercato, OGCN, Bundesliga, Foot Europeen.

Encore et toujours à la recherche d'un avant-centre digne de ce nom, l'Olympique de Marseille avait pourtant tenté sa chance avec Alassane Pléa.

L'été dernier, le club phocéen avait les yeux rivés sur Nice pendant le mercato. D'abord pour Mario Balotelli, qui a été tout proche de signer à l'OM, mais aussi pour Alassane Pléa. Auteur d'une très belle saison dernière chez les Aiglons, l'attaquant souhaitait franchir un cap à l'aube de ses 26 ans. Pour cela, il disposait de plusieurs opportunités à travers l'Europe, dont une le menant à Marseille. Mais le nouvel international français en a décidé autrement en signant au Borussia Mönchengladbach contre 23 millions d'euros.

« Mon agent a eu des contacts avec l’OM, mais ça ne s’est pas fait. Après, je n’ai pas poussé de mon côté, car je voulais me tester à l’étranger. Ça aurait pu se faire, mais j’ai décidé d’aller en Allemagne, c’était mon premier choix », a détaillé, sur le plateau du Canal Football Club, Pléa, qui aurait fait le plus grand bien à l'OM, surtout que Germain et Mitroglou sont loin de son rendement en Allemagne (9 buts en 17 matchs de Bundesliga).