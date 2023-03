Menace avec arme, sa signature à l'OL provoque la folie

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Voilà une affaire dont le football, ses agents et leur image se seraient bien passés... Mi-février, l’ancien défenseur du club phocéen Jean-Christophe Cano a été interpellé dans le cadre d’une affaire de racket sur la mère d’un jeune joueur de l’OL.

Jean-Christophe Cano, qui a évolué à l'OM dans les années 90, se retrouve au coeur d'une affaire judiciaire gravissime. En effet, l'ancien défenseur du club phocéen a été interpellé mi-février pour une affaire de racket sur la mère d'un jeune joueur de l'OL, comme le révèle le JDD. Ce dernier a notamment joué au Burel FC, club amateur très coté dans la cité phocéenne. Fidèle à sa réputation, le club lui permettra de signer à l'OL en mars 2022 avec lequel il signe un accord de non-sollicitation. Ce mois de mars 2022 va coïncider avec les premiers problèmes rencontrés par la famille du joueur. Sa mère sollicite les autorités en indiquant avoir « reçu la visite d’un homme exhibant une arme de poing », qui a tenté de lui racketter la somme de 30 000 euros.

Une sombre affaire pour Jean-Christophe Cano

Jean-Christophe Cano (ancien joueur et dirigeant de l’OM) a été mis en examen pour "exercice illégal de l’activité d’agent sportif".



Il serait impliqué dans une affaire de racket sur la mère d’un jeune joueur de l’OL.



La mère de famille refusera de céder à cette pression, ce qui ne lui évitera pas les ennuis... Sa voiture a notamment été incendiée. A noter que la somme réclamée faisait référence à « des vacances offertes, des locations de voitures et de remises d’argent liquide », au moment où son jeune fils footballeur était courtisé avec attention. Très vite, les soupçons se sont positionnés sur Jean-Christophe Cano, qui était avec la maman le jour de la visite des installations de l’OL. Et comme il n'apparait pas dans la liste des agents sportifs enregistrés auprès de la FFF, il a été mis en examen mais aussi placé sous le statut de témoin assisté pour « extorsion de fonds par violences en bande organisée » et « association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime ».