Memphis Depay refuse l'OM, Marseille l'a déja oublié

L’OM a tenté un gros coup en contactant Memphis Depay, libre de tout contrat. L’international néerlandais a refusé de rejoindre Marseille, mais le club phocéen est en contacts avec un autre buteur.

A la recherche d’un attaquant de classe internationale pour compenser le potentiel départ de Pierre-Emerick Aubameyang ou pour l’associer à l’international gabonais, l’Olympique de Marseille rêvait de s’offrir Memphis Depay. En marge du dossier Mason Greenwood, le club phocéen a tenté de recruter l’international néerlandais, en fin de contrat avec l’Atlético de Madrid. Des contacts ont été amorcés mais assez vite, l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais a refusé les avances marseillaises. Pablo Longoria a acté ce choix et a rapidement tourné la page puisque selon les informations du compte insider La Minute OM, Memphis Depay n’était pas le seul attaquant de gros calibre ciblé par le board olympien en ce début de mercato estival.

« Concernant l’information de @treize013 oui, il y a eu des discussions avec Memphis Depay comme il a été mentionné. Le dossier n’a pas été au bout. Oui c’était l’un des attaquants d’envergure pisté par l’OM, mais le club est également sur un autre joueur » a publié l’insider sur son compte X. Une information de nature à susciter une réelle attente chez les supporters de l’Olympique de Marseille, qui sont servis au niveau des informations qui concernent le mercato ces derniers jours.

En milieu de semaine, l’OM a officialisé les signatures de Lilian Brassier (Brest) ainsi que d’Ismaël Koné (Watford). Et ce n’est que le début car depuis, les rumeurs s’enchainent à une vitesse folle. Ces dernières heures, on a notamment appris que Pablo Longoria et Mehdi Benatia avaient soumis une première offre à Boca Juniors pour le milieu de terrain Ezequiel Fernandez. Une piste séduisante qui s’ajoute à celles menant à Valentin Carboni ou encore à Mason Greenwood. Il n’y a pas de doute, malgré une absence de qualification en coupe d’Europe, la nomination de Roberto De Zerbi a redonné un souffle à l’OM et lui permet de viser de jolis prospects sur le marché des transferts.