McCourt plus fort que l'Arabie Saoudite, l'OM régale ‍!

Par Guillaume Conte

Sans Coupe d'Europe au programme et sans les droits télé dans les caisses, l'OM continue de s'activer au mercato pour se renforcer. L'arrivée possible de Mason Greenwood fait tourner les têtes.

Pour combler Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille est visiblement prêt à frapper très fort. L’onde de choc est telle que même Manchester United a été surpris par l’offre du club provençal en ce début de semaine. Selon le Daily Mail, c’est une proposition à hauteur de 32 millions d’euros qui a été effectuée pour récupérer Mason Greenwood, et qui devrait être acceptée dans les prochains jours. Tout porte à croire que les Red Devils vont en effet céder un joueur qu’ils ne veulent plus revoir, même si la mise à prix officielle à 40 millions d’euros ne sera pas atteinte. Mais pour un joueur qui n’avait plus qu’un an de contrat, l’opération reste très honorable pour Manchester United. Le club anglais ne s’attendait en effet pas à une telle proposition, preuve que le pouvoir d’achat de certains clubs français cet été a de quoi surprendre. C’est le cas de l’OL de John Textor qui réalise des emplettes en Premier League sans attendre les soldes. Et maintenant, c’est l’OM de Frank McCourt qui met tout le monde d’accord.

McCourt offre une belle équipe à De Zerbi

🚨 L’OM et Manchester United discutent de l’indemnité de transfert pour Mason Greenwood ! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💙🤍



Elle devrait être de 25 M€ + bonus. 💰



(@FabriceHawkins) pic.twitter.com/WWT84uczfO — Actu Foot (@ActuFoot_) July 8, 2024

Si les supporters marseillais se frottent globalement les mains de voir un joueur aussi prometteur arriver, les dernières interrogations sur les motivations de Frank McCourt sont balayées avec cette opération. Non seulement le propriétaire américain a épongé le déficit de la saison passée, mais il a également donné son feu vert pour plusieurs opérations très coûteuses. Cela alors qu’il y a quelques départs, mais que beaucoup de transferts demandent encore confirmation, et que la masse salariale doit normalement être allégée. Pas vraiment une évidence avec le recrutement onéreux de Roberto De Zerbi, qui possède un salaire digne des entraineurs costauds de Premier League, et sa ribambelle d’adjoints. Ajoutez à cela des joueurs dans toutes les lignes et de nombreuses pistes étudiées, et les supporters de l’OM se mettent à genoux devant Frank McCourt.

« Ni les transferts, ni la masse salariale, pas de problème pour Sir McCourt », « McCourt a décidé de changer de projet pour l’OM ou bien ? », « McCourt qui dépense sans Coupe d’Europe et sans droits TV, merci m’sieur », « McCourt a du donner une belle enveloppe », ont lancé des supporters marseillais sur les différents réseaux sociaux, en réponse à la possible venue de Mason Greenwood. Des annonces qui ont aussi pu avoir l’effet contraire, en rappelant que si le propriétaire américain, qui avait promis de dépenser moins avec Marseille, mise aussi gros, c’est qu’il a des solides appuis venus du Moyen-Orient derrière lui…