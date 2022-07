McCourt out, les supporters de l'OM se révoltent

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La colère gronde chez les supporters de l’OM après les informations parues dimanche dans La Provence au sujet des intentions de Frank McCourt.

Dans son édition de dimanche, La Provence livrait des informations assez inquiétantes au sujet des intentions de Frank McCourt à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, à en croire le quotidien régional, le propriétaire américain de l’OM n’a plus l’intention de remettre au pot et souhaite que Pablo Longoria autofinance le mercato du club phocéen avec les ventes. En ce sens, des départs de Duje Caleta-Car ou encore de Bamba Dieng sont plus que probables. Au-delà des potentiels départs, les supporters phocéens regrettent le manque d’ambition de Frank McCourt, alors même que l’Américain aurait récemment refusé des offres de rachat de l’OM en provenance d’investisseurs très riches, bien plus que lui selon les dernières rumeurs. De quoi mettre à rude épreuve les nerfs des supporters de l’OM, lesquels ont placé le hashtag #McCourtOut en top tweet.

Les supporters de l'OM réclament le départ de McCourt

🗣️💬 @Jonatan_M13 : "McCourt doit s'en prendre qu'à lui-même, c'est de sa faute ! Il a mis en place un incompétent notoire lorsqu'il a racheté l'OM" pic.twitter.com/poq4MUPJkl — After Foot RMC (@AfterRMC) July 24, 2022

Dans leur grande majorité, les supporters de l’Olympique de Marseille réclament le départ de Frank McCourt, bien que certains ont conscience que le club olympien pourrait avoir pire avec un Gérard Lopez à sa tête par exemple. « Mettez moi ça en top. L’OM c’est nous #McCourtOUT », « Aujourd'hui et plus que jamais : #McCourtOUT. Oui, il a mis de l'argent. Mais cet argent a été très mal investi car il a nommé des incompétents à la tête du club. Il ne souhaite plus investir pour faire de nous un grand d'Europe. Il est alors temps pour lui de s'en aller », « Des grands « OM IS BACK » et refuser de mettre la main sur la poche pendant le mercato sale imposteur, dégage vite de mon club » ou encore « J'ai toujours supporters l'OM dans les meilleurs comme dans les pires moments mais faut pas se voiler la face on gagne aucun titres depuis 10 ans et nous somme devenu un club "moyen" et il faut que ça change ! #McCourtOUT » peut-on lire sur Twitter, où les supporters de l’Olympique de Marseille sont plus favorables que jamais à un départ de Frank McCourt. Reste que pour l’heure, l’homme d’affaires américain n’a pas l’intention de vendre son club. Les supporters marseillais vont donc devoir accepter la situation actuelle encore quelques temps, en espérant que Pablo Longoria fasse (encore) des miracles.