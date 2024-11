Mbemba viré par l'OM, un club de Ligue 1 fait une offre

Dans : OM.

Mis à l’écart par l’OM depuis le début de la saison, Chancel Mbemba veut quitter Marseille au mercato hivernal. Une situation dont souhaite profiter le Stade Brestois, en quête d’un défenseur central en janvier.

Chancel Mbemba et l’Olympique de Marseille, c’est bientôt terminé. En fin de contrat en juin prochain, l’international congolais est mis à l’écart depuis le début de la saison. Une situation qui pèse sur le moral de l’ex-défenseur du FC Porto, lequel a avoué en marge du dernier rassemblement avec le Congo que son objectif était de quitter l’OM dès le mois de janvier afin de retrouver du temps de jeu lors de la seconde partie de la saison. « La possibilité d’un départ en janvier ? J’ai un contrat avec Marseille. J’espère partir cet hiver, mais quand Dieu ne décide pas, ce sont les humains » a expliqué avec philosophie le défenseur marseillais sur Canal+Afrique. La situation de Chancel Mbemba a en tout cas attiré l’attention d’un club de Ligue 1, prêt à dégainer une offre.

Brest fonce sur Chancel Mbemba

A en croire les informations du Quotidien du Sport, le Stade Brestois est à l’affût dans le dossier de Chancel Mbemba. Après Montpellier il y a quelques semaines, c’est au tour du club breton de manifester son intérêt pour récupérer l’ancien roc de l’Olympique de Marseille. Mais au contraire du MHSC, le club breton a un argument colossal dans sa manche, à savoir une qualification en Ligue des Champions et une probable qualification au minimum pour le play-off du mois de janvier. L’enjeu est maintenant de trouver un accord financier avec Marseille et avec le joueur.

Le média affirme que dans le camp brestois, on aimerait que l’OM libère Chancel Mbemba de ses six derniers mois de contrat afin de le récupérer en tant que joueur libre et de concentrer tous les efforts financiers sur l’imposant salaire du Congolais. La question est maintenant de savoir si Pablo Longoria acceptera de faire ce cadeau à Chancel Mbemba. Mais on peut imaginer que cette option tentera le board marseillais afin de faire une économie important sur les six derniers mois de contrat du défenseur de 30 ans.