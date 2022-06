Mavididi à l’OM, la piste surprise de Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche de renforts en attaque, l’OM multiplie les pistes. Mohamed Ali Cho est suivi, au même titre que Stephy Mavididi.

Auteur d’une belle saison à Montpellier, le jeune attaquant anglais de 23 ans a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives en Ligue 1. Attaquant axial de profondeur également capable de jouer sur un côté, Stephy Mavididi a un profil qui plaît à plusieurs clubs européens dans l’optique du prochain mercato. A en croire les informations de Fabrizio Romano, plusieurs écuries de Premier League ont coché le nom de l’attaquant du MHSC. Le journaliste dévoile que West Ham, Brighton, Southampton et Everton sont sur les rangs. Les Toffees de Frank Lampard aimeraient recruter le joueur de Montpellier mais à en croire selon le spécialiste du mercato, un concurrent de taille risque de compliquer les plans de tous les clubs anglais. Il s’agit de l’Olympique de Marseille, club directement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Everton et l'OM favoris pour Mavididi ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par S M (@stephyalvaro)

Selon les informations de Fabrizio Romano, l’OM est très intéressé par le profil de Mavididi et pourrait ouvrir des négociations avec Montpellier dans les jours à venir pour tenter de le recruter. La venue de l’Anglais de 23 ans est notamment ciblée afin de compenser un éventuel départ de Bamba Dieng, suivi par plusieurs clubs de Premier League et dont la valeur est estimée à plus de 15 millions d’euros par le président Pablo Longoria. Pour le spécialiste du mercato, il est encore trop tôt pour savoir où jouera Stephy Mavididi la saison prochaine dans la mesure où les négociations débutent tout juste. Mais il semble de plus en plus évident que l’attaquant du MHSC ne jouera plus à la Paillade la saison prochaine. Les courtisans de l'Anglais devront en revanche mettre le prix pour s’attacher les services du joueur, sous contrat jusqu’en juin 2024 et qui avait été recruté pour 6 millions d’euros il y a deux ans en provenance de la Juventus Turin.