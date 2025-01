Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Un nouvel attaquant à l'OM maintenant que Wahi a vidé son casier ? Pablo Longoria tente quelques coups mais travaille aussi pour l'été 2025 avec Mathys Tel.

Le départ d’Elye Wahi ne faisant désormais plus guère de doute après un coup de chaud en cours de semaine, l’OM va être attendu au tournant sur son remplaçant. Certes, avec Neal Maupay et l’éclosion de Robinio Vaz, le club phocéen a de quoi faire alors qu’il ne lui reste plus que le championnat cette saison. Mais Roberto De Zerbi s’est vu promettre que les départs seraient compensés, en dehors des joueurs qui n’ont aucun temps de jeu. Or Elye Wahi était tout de même un joker dans l’attaque olympienne et son départ pourrait causer un manque de choix pour l’entraineur italien. Plusieurs pistes sont étudiées, mais chez les jeunes joueurs en forme l’addition monte très vite, à l’image de Santiago Gimenez sur qui le Milan AC est prêt à mettre quasiment 40 millions d’euros.

Se faire prêter Mathys Tel a aussi été étudié par Pablo Longoria, mais le joueur a fermé la porte. L’attaquant français, qui ne parvient pas à prendre du temps de jeu derrière l’omniprésent Harry Kane, ne désespère pas de s’imposer à Munich. Il a ainsi refusé la possibilité de rejoindre l’OM, mais aussi Francfort, qui s’est renseigné sur son cas avant de foncer sur Wahi. Mais avec seulement huit bouts de matchs en Bundesliga cette saison, l’ancien rennais pourrait finir pas se désespérer, lui qui a signé au Bayern en 2022 pour 20 millions d’euros.

C’est pourquoi la presse bavaroise annonce que, si Mathys Tel a dit non à l’OM pour cet hiver, la donne pourrait changer l’été prochain. L’attaquant français verrait d’un mauvais oeil le recrutement d’un cador en attaque, alors que le club allemand cherche à faire signer Christopher Nkunku, en difficulté à Chelsea et auparavant si efficace à Leipzig. La porte pourrait donc s’ouvrir à nouveau dans quelques mois, alors que Tel a encore quatre ans de contrat avec le Bayern. Mais une cote qui ne grimpe plus avec ses passages répétés sur le banc de touche.