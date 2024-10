Mason Greenwood encore papa, l'OM fait des miracles

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La signature de Mason Greenwood à l'OM avait déclenché une énorme polémique compte tenu de l'agression commise par le joueur sur son épouse. Mais cette dernière a tout pardonné et le prouve.

Les images et les enregistrements sonores des cris de la compagne de Mason Greenwood avaient épouvanté toute l'Angleterre lorsqu'en janvier 2022 la jeune femme avait révélé être victime des coups de l'attaquant de Manchester United. Mais, Harriet Robson avait finalement retiré sa plainte, ce qui mettait un terme à l'action judiciaire, mais pas à la décision des Red Devils de mettre au placard Greenwood, et finalement de le vendre à l'Olympique de Marseille lors du dernier mercato. Un transfert qui avait relancé les polémiques, certains supporters de l'OM étant scandalisés de voir un joueur au tel passé porter le maillot de leur club préféré. Et cela même si depuis cette agression, la compagne de Mason Greenwood a eu une petite fille en 2023 avec le joueur et semble vivre sa meilleure vie.

Mason Greenwood is to become a dad again. He is expecting a second child in the new year with his partner Harriet Robson. The couple welcomed their daughter Summer in July last year. 👶 🤩 pic.twitter.com/3yym5ovREl — 𝗙𝗼𝗼𝘁 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹. (@_FootCentral) October 19, 2024

Et visiblement, tout va pour le mieux dans le couple, puisque les médias anglais annoncent qu'Harriet Robson est enceinte du deuxième enfant de l'attaquant anglais de 23 ans, un bébé conçu à Marseille et qui naîtra en 2025. De quoi donner des arguments supplémentaires à ceux qui estiment que même si on ne peut pas oublier ce qu'a fait Mason Greenwood, il faut aussi souligner que celle qui a été victime de ses coups lui a visiblement pardonné, contrairement aux réseaux sociaux, puisqu'elle a décidé de rester avec lui et d'avoir des enfants. Pas certain cependant que cette histoire nauséabonde qui poursuit et poursuivra l'attaquant anglais de l'Olympique de Marseille s'arrête de sitôt.