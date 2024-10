OM ‍: Mason Greenwood rattrapé par le scandale

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Son bon début de saison à l'OM a fait entrer Mason Greenwood dans le cœur des supporters marseillais. Néanmoins, cela ne l'a pas réconcilié avec les marques et les annonceurs. De quoi contraindre l'Anglais à prendre une grande décision.

Persona non grata en Angleterre depuis ses démêlés judiciaires, Mason Greenwood s'est refait une santé à l'étranger. Performant à Getafe en Liga, il s'est fait rapidement un nom en Ligue 1 sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Avec 5 buts inscrits dans les 7 premières journées, Greenwood est dans le peloton de tête au classement des buteurs qu'il a même mené pendant quelques semaines. Sportivement, il montre l'étendue de son talent et prouve qu'il est loin d'être fini pour le haut niveau. Cependant, sur le plan marketing, il n'en est pas de même.

Greenwood ferme sa société d'image

Accusé de viol et de violences par sa compagne dans le passé, Greenwood traine une réputation sulfureuse qui lui ferme bien des portes. Les grandes marques n'associent plus leur image à l'attaquant anglais. Ces derniers jours, Nike a définitivement coupé les ponts avec Mason Greenwood. Avec la fin de ce partenariat lucratif, le joueur de l'OM ne touche plus de ressources publicitaires. Le média Sportune indique que cela l'oblige à liquider la société créée pour gérer son image.

Nommée TSM Sports, l'entreprise avait été créée en mai 2019. Le père de Mason Greenwood puis l'intéressé lui-même l'avait dirigée. Ce fut rentable puisque le clan Greenwood a pu réaliser un chiffre d'affaires d'1,5 million d'euros dans les meilleures périodes. Néanmoins, le boycott du joueur par les marques aura eu raison de TSM Sports. Difficile de dire si Mason Greenwood pourra de nouveau vendre son image dans les médias. Au Royaume-Uni, son image est très négative dans l'opinion publique et les médias le zappent désormais ostensiblement.