Martin Satriano à l’OM, l’opération est lancée !

Par Corentin Facy

Selon la presse italienne, l’OM est le grand favori pour accueillir Martin Satriano lors du prochain mercato.

Les suiveurs de la Ligue 1 ne connaissaient pas ce nom il y a encore quelques semaines. Mais depuis que l’Inter Milan l’a prêté au Stade Brestois, Martin Satriano a été découvert par les amateurs de football en France. Et pour cause, le buteur de l’Inter Milan (21 ans) a réalisé des débuts tonitruants à Brest avec quatre buts en seulement six titularisations en Bretagne. Un bilan flatteur qui attire les convoitises. A en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour Martin Satriano, dont la valeur marchande avoisinerait les 15 millions d’euros selon le journal aux pages roses. Marseille serait au-delà du simple intérêt car pour la Gazzetta, le club présidé par Pablo Longoria est le grand favori dans ce dossier du mercato.

L'OM favori dans le dossier Satriano ?

L’Olympique de Marseille, qui devra sans doute dégraisser un peu son effectif avant de pouvoir transmettre une offre correcte à l’Inter Milan pour Martin Satriano devra en revanche faire vite. Car la concurrence risque de débarquer très rapidement pour un attaquant aussi efficace, que ce soit en France mais également en Italie. De plus, son contrat avec l’Inter Milan court jusqu’en juin 2027, raison pour laquelle les Nerrazzuri se montrent gourmands. En effet, l’actuel leader de la Série A n’a aucun intérêt à brader Martin Satriano au vu de l’âge du joueur, de la durée de son contrat et du potentiel qu’il a laissé entrevoir depuis son prêt en Ligue 1 à Brest cet hiver. Sans surprise, la Gazzetta confirme que d’autres clubs en plus de l’Olympique de Marseille se sont renseignés sur la situation de Martin Satriano. Sans pour autant que l’identité des clubs en question ne fuite pour le moment…