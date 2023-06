Marcelo Gallardo à l’OM, un premier démenti

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La presse espagnole s’enflamme ce lundi autour d’une possible arrivée de Marcelo Gallardo sur le banc de l’OM. Mais dans l’entourage du technicien argentin, on nie tout accord avec Marseille pour le moment…

Les choses semblent s’accélérer en ce début de semaine pour la succession d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille. Plus d’une semaine après l’annonce de la démission de l’entraîneur croate, deux noms semblent se dégager : ceux de Fabio Grosso et de Marcelo Gallardo. A en croire les informations livrées ce lundi par le journal AS, l’entraîneur argentin a rencontré Pablo Longoria samedi à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions et les deux hommes sont plutôt sur la même longueur d’onde, ce qui laisse penser que l’ancien manager de River Plate va prochainement prendre les commandes de l’Olympique de Marseille.

🚨 Marcelo Gallardo a rencontré Pablo Longoria à Istanbul.



Les négociations sont très avancées pour qu’il reprenne le poste d’entraîneur de l’OM. 💙🤍



(@diarioas) pic.twitter.com/NkuArGfchQ — Actu Foot (@ActuFoot_) June 12, 2023

Plus que jamais, Marcelo Gallardo semble en pole. Mais rien n’est encore fait pour le moment et son entourage a tenu à le faire savoir. Si l’entourage de Marcelo Gallardo n’a pas démenti les discussions en cours avec Pablo Longoria pour venir à l’OM, il a en revanche été dit au média sud-américain qu’il n’existait pour le moment aucun accord. L’ancien entraîneur de River Plate semble bel et bien intéressé par la perspective de venir à Marseille mais pour lui, il est également capital de ne pas se fermer d’autres portes, dans le cas où Pablo Longoria choisirait finalement un autre entraîneur.

Alexis Sanchez décisif dans la venue de Gallardo ?

Cela semble néanmoins peu probable car les discussions avec Marcelo Gallardo donnent l’impression d’être avancées. AS expliquait même que le coach argentin et Pablo Longoria avaient discuté du cas Alexis Sanchez, en fin de contrat avec l’OM le 30 juin et lequel serait très favorable à la venue de Marcelo Gallardo à Marseille. La venue de l’Argentin pourrait même être décisive dans la prolongation d’El Nino Maravilla. De quoi donner envie aux supporters marseillais de voir l’ancien joueur de l’AS Monaco sur le banc de Marseille.