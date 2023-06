Dans : OM.

Par Claude Dautel

A deux semaines de la reprise de l'entraînement à la Commanderie, l'Olympique de Marseille n'a toujours pas d'entraîneur. Pablo Longoria doit désormais trancher et la liste de ses techniciens préférés est de plus en plus réduite.

L’OM s’attendait probablement à tout, mais pas au scénario qui se présente depuis que le président du club phocéen a accepté la démission d’Igor Tudor. Lorsque l’entraîneur croate a quitté le centre d’entraînement marseillais au lendemain d’une pathétique défaite à Ajaccio, Pablo Longoria avait sur sa liste trois noms, et le secret espoir que le premier serait le bon. Cet choix numéro 1 c’était Marcelo Gallardo. Mais, après de très très longues négociations, et sans que l’on sache pourquoi, l’ancien coach de River Plate a finalement refusé l’offre du troisième de Ligue 1. Alors compris en fin de semaine passée que l’Argentin allait lui dire non, le président de l’Olympique de Marseille a donc fait une offre à Paulo Fonseca. L’entraîneur de Lille était prêt à rejoindre le club phocéen, mais finalement, c'est Olivier Létang qui a refermé la porte à son coach. Si les rumeurs ont évoqué un revirement possible, cela n’est plus le cas.

Gallardo et Fonseca, c'est non à l'OM

En effet, tandis que le président de LOSC était droit dans ses bottes, l’hypothèse d’une offre financière conséquente de l’OM paraissait envisageable. Mais FootMercato éteint totalement cette possibilité, Paulo Fonseca a eu une discussion avec ses dirigeants, et notamment un représentant des propriétaires, et le Portugais n’aurait pas fait part d’une volonté exagérée de partir coûte que coûte à Marseille. La page Fonseca est donc définitivement tournée et Pablo Longoria doit désormais se tourner vers son troisième choix et cela tombe bien, ce sera probablement le plus facile à convaincre. Proche du patron de Marseille, qu’il connait bien pour l’avoir côtoyé à Valence, Marcelino est dorénavant le grandissime favori pour devenir l’entraîneur de l’OM dans les prochains jours. Âgé de 57 ans, le technicien espagnol a un atout conséquent dans les manches, il est libre depuis son départ de Bilbao en 2022. Tout pourrait aller très vite.

Rien n’est encore décidé pour l’entraîneur. C’est un gros bourbier, il est encore trop tôt pour dire que Marcelino sera l’entraîneur. #TeamOM pic.twitter.com/v2cXVD6ZQf — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) June 19, 2023

A en croire le média spécialisé, les choses pourraient s'accélérer dans le dossier Marcelino, lequel coche plusieurs cases pour combler les désirs des supporters marseillais et ceux de Pablo Longoria. Intraitable avec son vestiaire et capable de serrer la vis à ses joueurs si besoin, le natif de Carenes fait pratiquer un football tourné vers l'offensive. Un bon point pour satisfaire le Vélodrome, même si le premier test qui s'offrira à l'OM de Marcelino, à savoir les qualifications pour la Ligue des champions, pèsera très lourd dans la suite de la saison. Cependant, tout ne serait peut-être si proche d'être officialisé. Le compte Twitter La Minute OM, qui avait été le premier à révéler le refus de Marcelo Gallardo de venir à l'OM, affirme que tout est encore très flou dans le dossier de l'entraîneur : « Rien n’est encore décidé pour l’entraîneur. C’est un gros bourbier, il est encore trop tôt pour dire que Marcelino sera l’entraîneur. » Le suspense devrait donc durer encore un peu.