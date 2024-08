Manor Solomon à l'OM, De Zerbi fait craquer Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM cherche toujours des joueurs offensifs et la piste menant à Manor Solomon, sur le départ à Tottenham, a été révélée en Angleterre.

A la recherche de joueurs offensifs pour compléter son équipe, Pablo Longoria espère encore une recrue dans ce secteur. Jonathan Rowe devrait signer puisque le joueur anglais va terminer de passer sa visite médicale ce vendredi matin, et s’engager dans la foulée en provenance de Norwich. Une arrivée attendue pour compléter l’aile gauche avec Luis Henrique, qui devrait lui aussi prolonger son contrat ce vendredi si tout se passe comme prévu. De quoi faire pour une saison sans Coupe d’Europe à l’OM normalement. Mais cela n’empêche pas Pablo Longoria de continuer à prospecter pour réaliser de bonnes opérations et le président espagnol du club provençal adore effectuer des trouvailles. Notamment en Angleterre depuis quelques mois, où il puise régulièrement des renforts.

Selon le quotidien Football London, cela pourrait être encore le cas dans les prochains jours puisque l’OM suit de près le dossier menant à Manor Solomon. Cet ailier international israélien possède un passeport portugais, et était arrivé chez les Spurs après quatre années assez convaincantes du côté du Shakthar Donetsk. Capable de jouer sur l’aile gauche mais aussi en meneur de jeu, le joueur prêté à Fulham avec succès en 2022-2023 n’entre toutefois pas dans les plans d’Ange Postecoglou, l’entraineur des Spurs. Son départ ne fait aucun doute et pour Alasdair Gold, le correspondant de Tottenham pour Football London, l’OM a sa chance dans ce dossier.

De Zerbi adore la Premier League

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manor Solomon (@manorsolomon)

« Il y a beaucoup d’ailiers pour être honnête et il n’a plus de place pour Manor Solomon à Tottenham. Il y a un intérêt de Marseille actuellement, mais je pense qu’il préfère pour le moment rester en Angleterre. Mais je ne serais pas surpris s’il y avait un prêt avec option d’achat pour le voir partir car les gens ont besoin de le voir jouer d'abord », a livré Alasdair Gold, persuadé qu’un tel montage sera accepté par Tottenham. Cela tombe bien, l’OM en pratique beaucoup et Pablo Longoria pourrait bien saisir cette porte ouverte pour renforcer encore son attaque avec un joueur issu de Premier League, un championnat que Roberto De Zerbi connait par coeur. Nul doute que l’entraîneur italien est lié à cette piste de dernière minute, qui pourrait se décanter si Azzedine Ounahi ou Amine Harit quittaient le club dans les prochains jours.