Mandanda dans cet OM de troisième zone, Pierre Ménès est écoeuré

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’OM a fait la moitié du travail ce jeudi soir en disposant de Karabagh sur le score de 3-1, en 16e de finale aller d’Europa Conférence League.

Une compétition pour laquelle Marseille s’est « qualifiée » grâce à sa troisième place d’Europa League, pour ceux qui suivent ce nouveau mic-mac de l’UEFA. Pierre Ménès en fait partie, et le consultant a suivi le match de l’OM face à la formation d’Azerbaïdjan avec attention puisque c’était le seul match d’une équipe française ce jeudi soir, sachant que Monaco, l’OL et Rennes sont qualifiés pour le tour suivant. Et malgré le résultat particulièrement positif puisque l’OM aura deux buts d’avance, la performance rendue par la formation de Jorge Sampaoli n’a pas fait sauter Pierre Ménès de joie. Pour ce dernier, il s’agit d’un match très timide qui passe contre une équipe de ce niveau, mais sans convaincre. « On nous a inventé une Coupe d’Europe de troisième zone cette saison et force est de constater que l’OM a pris ce match comme tel, tout comme ses supporters qui étaient nettement moins nombreux que face à Angers il y a quinze jours », a lancé l’ancien chroniqueur de Canal+, qui a préféré plutôt s’attarder sur la titularisation de Steve Mandanda, et la très solide prestation du gardien international. Une performance qui fait dire à Pierre Ménès que Pau Lopez n’est pas si incroyable que cela, et que Jorge Sampaoli a tout de même été sans pitié avec Mandanda cette saison, ce qui n’est pas très classe.

L'OM manque de respect à Mandanda

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝑺𝒕𝒆𝒗𝒆 𝑴𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒅𝒂 (@stevemandanda1)

« Ce qui a permis à tout le monde de constater que Mandanda était encore un grand gardien. Sans remettre en cause l’excellent niveau de Lopez, ce n’est pas bien de faire ça à un gardien de ce niveau-là et une légende du club qui plus est. Un club qui aurait pu offrir la possibilité au champion du monde de pouvoir jouer une dernière saison dans un autre club. Et puis bon, je ne suis pas certain que la saison marseillaise serait moins bonne si Steve avait joué tous les matchs car il a confirmé sur ce match tout le bien que je pense de lui depuis tant d’années. Pour ne rien vous cacher, cela me fait un peu de peine de le voir aujourd’hui réduit à disputer les matchs que ni Sampaoli ni le club ne considèrent importants », a livré Pierre Ménès, qui avait bien remarqué que Mandanda n’avait même pas joué les matchs de Coupe de France cette saison avec l’OM. Une relégation au dernier plan qui fait fulminer le consultant.