Malmené par Strasbourg, l’OM a montré son vrai visage

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Accroché par Strasbourg (1-1) dans le temps additionnel vendredi, l’Olympique de Marseille a rendu une copie très décevante, pour ne pas dire inquiétante. Et si les Marseillais avaient tout simplement montré leurs limites ?

Sans vouloir trouver des excuses, Gennaro Gattuso a quand même évoqué des circonstances atténuantes. Après le match nul concédé à domicile face à Strasbourg, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a souligné les absences liées à la Coupe d’Afrique des Nations. Il est vrai que sept Olympiens ont pris la direction de la Côte d’Ivoire où se déroule le tournoi. Suffisant pour expliquer les difficultés du club phocéen ?

🗣️💬 @KevinDiaz11 : "Tu peux inventer ce que tu veux, mais quand tu regardes les noms sur la feuille de match à l'OM, tu sais que ça ne peut pas être du football flamboyant" pic.twitter.com/PUrMAGfzfI — After Foot RMC (@AfterRMC) January 12, 2024

Loin d’être convaincu, le consultant Kevin Diaz voit plutôt les limites de l’effectif marseillais. « L’OM, de toute façon, tu peux inventer ce que tu veux. A partir du moment où tu regardes les noms sur la feuille de match, tu sais que ça ne peut pas être du football flamboyant, a commenté le spécialiste de RMC. Avec des joueurs qui sont en méforme, en difficulté, et surtout si tu regardes le onze de départ de l’OM, ce n’est pas une excuse, c’est un fait. »

L'effectif pointé du doigt

« Il y a trois ans, il n'y a que quatre joueurs qu’on connaissait en France : Clauss, et encore il débutait avec Lens au plus haut niveau assez tardivement dans sa carrière, Kondogbia, Veretout et Aubameyang, a énuméré le chroniqueur. Tout le reste c’étaient des inconnus. Après, tu peux faire de très belles équipes avec des joueurs plus jeunes. Mais tu es à l'OM. Je n'en fais pas partie mais quand tu entends les observateurs, ils disent : "ah ouais on peut être déçu par l’OM". Mais c’est quel OM ? »

« On parle d’un OM qui est en difficulté dans un football moderne parce qu’ils doivent faire des paris. Il y en a qui sont gagnants, d’autres qui sont perdants. Dès que tu peux vendre un Lodi, tu t’empresses de le vendre car sinon tu te dis que tu ne récupèreras peut-être pas ta mise, etc. Donc aujourd’hui quand tu vois le onze de départ aligné avant ce match, tu ne te dis pas qu’ils vont mettre 3-0 tranquillement à Strasbourg », a conclu Kevin Diaz, pessimiste pour la deuxième partie de saison des Marseillais.