Malinovskyi et l'OM, fin brutale des négociations

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En quête d'un ou plusieurs renforts durant le mercato d'hiver, l'Olympique de Marseille a mis depuis pas mal de temps Ruslan Malinovskyi, le milieu de terrain ukrainien de l'Atalanta, sur ses tablettes.

Plusieurs fois ces derniers mois le nom de Ruslan Malinovskyi a été associé à l’OM, et lors du dernier mercato estival, il avait même été dit que Pablo Longoria était favorable à un échange entre le joueur de l’Atalanta Bergame et Cengiz Under. Mais finalement le milieu offensif ukrainien de 29 ans était resté en Serie A, même si l’Olympique de Marseille a tout tenté pour un accord. Ces derniers mois, c’est le nom d’Amine Harit qui a avait été évoqué dans un possible deal, mais la blessure grave de l’international marocain a anéanti cette hypothèse. Plus récemment encore, c’est une autre solution qui avait été évoquée, puisque le club italien était intéressé par Jonathan Bamba, qui arrive en fin de contrat au LOSC, et pourrait donc être moins gourmand pour laisser partir Ruslan Malinovskyi. Mais cette fois, tout semble avoir capoté pour l’OM.

L'Atalanta a de belles offres pour Malinovskyi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ruslan Malinovskyi 🇺🇦 (@malinovskyi_18)

Journaliste pour TMW, Andrea Losapio affirme que toutes les négociations entre Pablo Longoria et son homologue de l’Atalanta sont désormais terminées. Car du côté de l’actuel sixième de Serie A, on ne souhaite plus vraiment inclure un joueur dans l’opération, le club de Bergame voulant de l’argent, et si possible beaucoup pour laisser partir Ruslan Malinovskyi. Selon le journaliste italien, ce changement d’attitude s’explique par l’intérêt de plusieurs clubs anglais pour l’international ukrainien, et notamment Tottenham, prêt à faire un effort financier afin de s’offrir Malinovskyi dès le mercato d’hiver, alors que le joueur formé à Donetsk sera libre dès le mois de juin prochain. L'Olympique de Marseille doit désormais se tourner vers d'autres pistes si Igor Tudor veut du renfort dans ce secteur.