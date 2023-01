Malinovskyi débarque, l'OM programme sa visite médicale !

Dans : OM.

Hadrien Rivayrand

L'OM va frapper un très joli coup sur le marché des transferts en s'offrant Ruslan Malinovskyi. Le club phocéen et l'Atalanta ont trouvé un accord total pour l'Ukrainien.

Pablo Longoria travaille fort en ce début de mercato hivernal. Si Luis Suarez et Gerson ont quitté l'OM, le président espagnol voulait marquer les esprits et rassurer les fans du club. Ce sera bientôt chose faite avec l'arrivée de Ruslan Malinovskyi. L'Ukrainien, cible de longue date des Phocéens, est même attendu ce lundi sur la Canebière pour y signer son nouveau contrat. C'est du moins ce qu'annonce Fabrizio Romano, qui a d'ailleurs donné de nouveaux détails sur les conditions de l'arrivée de Ruslan Malinovskyi.

Malinovskyi, l'OM frappe un grand coup

🚨 C'EST FAIT POUR RUSLAN MALINOVSKYI À L'OM ✅💙🤍



10 M€ + 3 M€ de bonus.



Le joueur sera à Marseille demain pour la visite médicale.



10 M€ + 3 M€ de bonus.

Le joueur sera à Marseille demain pour la visite médicale.

Le journaliste italien indique en effet que le joueur de 29 ans coûtera au total 10 millions d'euros plus 3 millions de bonus à l'OM. Bonus liés à une qualification en Ligue des champions et autres objectifs personnels. Une belle opération pour l'Atalanta Bergame, alors que Ruslan Malinovskyi était en fin de contrat en juin 2023. Du côté d'Igor Tudor, on va pouvoir se frotter les mains avec un joueur de grand talent et doté d'une très belle expérience au plus haut niveau. L'Ukrainien sera donc le remplaçant naturel de Gerson, parti du côté de Flamengo. Un renfort de poids dans la future lutte pour le podium en Ligue 1 même si le joueur ukrainien sera forcément attendu au tournant vu l'investissement fait par Marseille. A noter que d'autres mouvements auront bientôt lieu à l'OM, entre départs et arrivées. Comme prévu, l'hiver sera chaud sur la Canebière. En attendant, Igor Tudor et ses hommes réalisent une très belle reprise des compétitions, avec deux victoires en Ligue 1 et une qualification pour les 1/16èmes de finale de la Coupe de France.