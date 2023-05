Macron soutient l'OM, Marseille lui met un carton rouge

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A l'occasion des célébrations de la victoire de l'OM en Ligue des champions, le Président de la République a envoyé un message aux supporters phocéens dont il fait partie. La réponse n'a pas été flamboyante.

« Je voulais vous dire que je pensais très fort à vous. D'abord, parce que ce soir-là, il y a 30 ans, vous m'avez fait rêver et vibrer comme des millions d'autres Français, pas seulement des Marseillais. Ensuite, comme vous le savez, je n'ai jamais cessé d'être fidèle à l'OM et vous en êtes la génération mythique, celle qui a permis d'avoir cette étoile européenne et d'être à jamais les premiers ! Toujours et encore ». C'est à travers un message vidéo que le Président de la République a adressé, vendredi, un message aux invités d'une soirée privée organisée à Marseille par Eric Di Meco. Une apparition saluée par des applaudissements, mais qui, lorsqu'elle a été relayée sur les réseaux sociaux, n'a pas eu un accueil phénoménal, loin de là même.

Emmanuel Macron toujours chaud partisan de l'OM

🔵 "C'est une victoire historique" 🏆 Emmanuel Macron n'est pas présent à la soirée privée organisée par Éric Di Meco ce soir à Marseille mais il a tenu à adresser un message aux supporters de l'OM ⤵#OM #26mai1993 #26mai #Marseille #TeamOM pic.twitter.com/CjLqfFdfkA — La Provence OM (@OMLaProvence) May 26, 2023

La Provence a été le premier média à relayer la courte vidéo d'Emmanuel Macron, et c'est peu dire que les compliments ont été très rares. En réponse à ce tweet, les supporters de l'OM n'ont pas remercié le Président de la République, qui est pourtant des leurs et a toujours assumé d'être fans de Marseille. « Et pour la peine, je fais une autre réforme des retraites en hommage à ce titre. Vous allez bosser jusqu'à 93 ans », « C'était la victoire de tout un peuple, notion absolument étrangère a ce président », « Heureusement que le sport ne doit pas servir de récupération politique… gerbant », « La honte de la France invitée alors qu'il a fait seulement croire qu'il aimait l'OM uniquement pour avoir des voix en 2017 »... Il est vrai que la ville de Marseille a connu les plus grosses mobilisations contre la loi sur les retraites et que forcément cela laisse des traces.