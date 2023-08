M’Vila à l’OM, Longoria a lâché l’affaire

Habitué à réaliser de jolis coups sur le marché des transferts, et notamment dans la dernière ligne droite, Pablo Longoria aurait pu attirer le Français Yann M’Vila, libre après la fin de son contrat à l’Olympiakos. Mais le président de l’Olympique de Marseille s’est apparemment retiré du dossier.

La latéral droit Amir Murillo sera-t-il la dernière recrue estivale de l’Olympique de Marseille ? Rien n’est moins sûr lorsque l’on connaît Pablo Longoria. Réputé pour ses compétences sur le marché des transferts, le président marseillais a l’habitude de réaliser de jolis coups inattendus, et notamment dans la dernière ligne droite du mercato. L’Espagnol aurait pu nous surprendre avec l’arrivée d’un international français.

