Lyon KO, Kondogbia fonce vers l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Cible de l'OL et l'OM au mercato estival, Geoffrey Kondogbia privilégiait une arrivée à Marseille. Une tendance confirmée ces dernières heures avec un accord trouvé entre le joueur et le club phocéen. Reste à convaincre l'Atlético Madrid.

Après Lens et Monaco en France ainsi que l'Inter, Séville ou l'Atlético à l'étranger, Geoffrey Kondogbia devrait enfiler le maillot de l'OM la saison prochaine. Le milieu de terrain de 30 ans était convoité par l'OM mais aussi l'OL, en quête d'un taulier dans l'entrejeu. Cependant, Laurent Blanc devra trouver un autre joueur pour incarner ce rôle. En effet, Kondogbia privilégiait une venue sur la Canebière. Une tendance confirmée ce vendredi. Les choses s'accélèrent nettement pour un transfert du milieu centrafricain à Marseille.

Accord Kondgobia-OM, transfert bouclé à 90%

C'est le journaliste de Relevo Matteo Moretto qui le confirme sur son compte Twitter. « Accord total entre Geoffrey Kondogbia et Marseille pour un long contrat. Le club français négocie avec l'Atlético et la signature est avancée. Il n'est PAS encore fermé à 100%, certains détails manquent. West Ham et Lyon, intéressés », écrit-il.

Acuerdo total entre Geoffrey Kondogbia y el Marsella para un contrato largo.



El club francés negocia con el Atlético y el fichaje va avanzado.



Aún NO está cerrado al 100%, faltan algunos detalles.



West Ham y Lyon, interesados. @relevo https://t.co/W3WHaU8npY — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 23, 2023

Dans la foulée de l'officialisation de Marcelino sur le banc phocéen, l'OM tient donc vraisemblablement sa première recrue estivale. Hasard ou non, Kondogbia connaît bien l'entraîneur espagnol pour avoir évolué sous ses ordres à Valence de 2017 à 2019. Les deux hommes étaient accompagnés de Pablo Longoria. Une triplette qui sera reconstituée, pour le grand plaisir de Geoffrey Kondogbia semble t-il.