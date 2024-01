Luis Henrique intransférable, l'OM change brutalement d'avis ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet hiver, l’OM a enregistré le retour de prêt de Luis Henrique en provenance de Botafogo. Le jeune ailier brésilien était censé repartir aussi vite, mais l’état-major olympien a finalement pris une autre décision.

Auteur d’une entrée en jeu remarquée face au Stade Rennais en Coupe de France, Luis Henrique a enchaîné avec une titularisation contre l’AS Monaco en Ligue 1 il y a quatre jours. Le jeune attaquant brésilien a profité des absences de Sarr, Ounahi, Moumbagna, Harit, Ndiaye ou encore Mughe pour gratter une place dans le onze de départ de Gennaro Gattuso. Et contre toute attente, Luis Henrique fut l’un des meilleurs joueurs de l’Olympique de Marseille face au club de la Principauté.

De quoi faire réfléchir les dirigeants olympiens sur l’avenir d’un joueur dont le départ ne faisait pourtant aucun doute d’autant plus que l’OM disposait d’offres fermes de la part de clubs brésiliens pour vendre Luis Henrique entre 5 et 7 millions d’euros. A en croire les informations de Foot Mercato, Luis Henrique a fait l’objet d’une longue réflexion entre Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Gennaro Gattuso et la décision de conserver le joueur lors de ce mercato hivernal a finalement été entérinée. L’OM a apprécié l’état d’esprit et le sérieux de Luis Henrique dès son retour de prêt ainsi que son investissement aux entraînements.

Luis Henrique rêve de s'imposer à l'OM

Ses performances contre l’ASM et Rennes ont confirmé cette bonne impression et même si un doute existait sur son envie de rester à Marseille car sa famille vit au Brésil, l’attaquant de 22 ans a rapidement fait savoir à ses dirigeants et à ses représentants qu’il était prêt à rester en France dans la mesure où son rêve est de s’imposer à l’OM. Après avoir recruté Faris Moumbagna et en attendant peut-être un joueur créatif de plus (Reyna, Blas), Gennaro Gattuso tient en tout cas un second renfort intéressant dans le secteur offensif pour la seconde partie de saison. Avec Luis Henrique et alors que le club a acté que Sarr et Ndiaye allaient rester, l’entraîneur italien aura le matériel offensif pour repasser s’il le désire dans son schéma de prédilection, à savoir le 4-3-3.