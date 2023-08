Lorient laisse un joker à l'OM au mercato

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Considéré comme le dernier renfort possible de l'Olympique de Marseille en attaque, Wilson Isidor était également suivi de près par le FC Lorient. Les Merlus laissent le champ libre aux Phocéens pour agir.

Dans les dernières heures du mercato, l'OM s'active pour trouver ses ultimes recrues. Wilson Isidor est pisté par le club de la cité phocéenne afin d'entrer dans la rotation de l'animation offensive. Toutefois, le FC Lorient était également sur le dossier. L'attaquant français du Lokomotiv Moscou était même emballé par le projet sportif du club breton mais selon les informations de Benjamin Quarez, journaliste pour Le Parisien, la direction de Lorient a rejeté le choix de recruter Wilson Isidor. Suite à une réunion de ce jeudi 31 août, avant-dernier jour du marché des transferts, Régis Le Bris a exprimé son désaccord quant à la venue du joueur de 23 ans. Lorient se retire donc des négociations et laisse un boulevard à Marseille pour finaliser l'arrivée de l'ancien Monégasque, si cela intéresse toujours Pablo Longoria.

Lorient se retire, Isidor fonce vers l'OM

❌ Lorient ne devrait pas aller plus loin pour Wilson Isidor. L’attaquant du Lokomotiv Moscou avait fait un pas vers les Merlus, mais la piste discutée ce matin en interne a été refermée pour l’instant par Régis Le Bris. #mercato @leparisiensport — Benjamin Quarez (@B_Quarez) August 31, 2023

Lorient abandonne Wilson Isidor, probablement pour se concentrer pleinement sur une autre recrue, Tiémoué Bakayoko. Le milieu de terrain défensif va prochainement rejoindre les Merlus puisqu'il est déjà l'entrainement ce jeudi. L'OM a donc l'opportunité de pouvoir recruter sans problème l'international avec les Espoirs (2 sélections). Isidor pourrait être l'une des dernières recrues marseillaises cet été, si jamais cette option est toujours à l'étude, ce qui ne semblait plus forcément le cas derniers jours. Néanmoins, Lorient et Marseille sont encore liés au niveau du mercato puisque Pablo Longoria étudie toujours la possibilité de recruter Bamo Meïté, tandis qu'Isaak Touré pourrait faire le chemin inverse et rejoindre le Moustoir.