Longoria se chauffe, trois pépites en route vers l’OM

Par Corentin Facy

Le mercato estival a ouvert ses portes il y a quelques jours mais pour l’heure, l’OM est ralenti par la décision attendue de la DNCG à son sujet.

En effet, l’Olympique de Marseille a été contraint de fournir des éléments comptables supplémentaires au gendarme financier du football français. Le club phocéen attend maintenant de savoir si sa masse salariale et ses indemnités de transfert seront toujours encadrées, ce qui était le cas pour la saison 2021-2022. Du côté de Pablo Longoria et de Frank McCourt, l’optimisme est de mise grâce aux recettes liées à la qualification directe en Ligue des Champions. Mais le verdict se fait attendre et devrait logiquement tomber d’ici à jeudi. Dans l’attente de la réponse de la DNCG, impossible pour Marseille d’avancer concrètement sur les dossiers Witsel, Bazoer ou encore Touré. En revanche, L’Equipe dévoile que Pablo Longoria a tout de même bouclé trois dossiers mineurs du mercato.

Trois espoirs en post-formation à l'OM

Le quotidien national croit savoir que trois jeunes méconnus du grand public français vont arriver à l’Olympique de Marseille dans les jours à venir. Au poste de gardien, Joel van Neck (19 ans, FC Bruges) va débarquer afin de compenser le départ de Simon Ngapandouetnbu, pour qui un prêt en Ligue 2 est dans les tuyaux. Comme pressenti il y a quelques mois, le grand espoir turc Bartug Elmaz (19 ans) va lui débarquer de Galatasaray, libre de tout contrat. Un joli coup pour Pablo Longoria, qui va également accueillir le jeune attaquant camerounais François Régis Muge (18 ans). Trois opérations pour l’avenir réalisés par Pablo Longoria, lequel fait du travail de post-formation une priorité en recrutant les meilleurs jeunes de France et d’Europe. La saison dernière, dans une optique similaire, le président de l’OM s’était par exemple attaché les services de deux grands espoirs de l’OGC Nice : Salim Ben Seghir et Bilal Nadir, deux joueurs qui tapent à la porte de l’équipe professionnelle un an après leur arrivée.