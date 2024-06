Longoria l'a convaincu, Sergio Conceiçao arrive à l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Tout se met en ordre pour l'arrivée de Sergio Conceiçao à l'OM. Pablo Longoria lui a fait un contrat aux petits oignons et lui a garanti un mercato ambitieux.

Dans la foulée de l’annonce de son départ du FC Porto, Sergio Conceiçao n’a pas pris une seconde pour souffler et a enchainé avec les négociations avec l’Olympique de Marseille. Bien évidemment, la fin de sa collaboration avec les Dragons était déjà anticipée, alors que le changement de présidence avec scellé son sort. Pablo Longoria avait déjà effectué une offre très copieuse à l’entraineur portugais, qui pensait un temps pouvoir atterrir au Bayern Munich, au Milan AC ou au FC Barcelone, mais a bien du se rendre compte que les portes commençaient à se fermer. Résultat, les discussions avec l’OM sont allées rapidement dans le bon sens, d’autant qu’il se murmure que Pablo Longoria lui a fait une très belle offre de contrat, sur la durée et avec un très gros salaire.

𝗗𝗲́𝗰𝗼𝘂𝘃𝗿𝗲𝘇 𝗹𝗲 𝗯𝗮𝗹𝗹𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗲 𝟭, 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 𝟮𝟰/𝟮𝟱 ⚽️🆕



Arborant les couleurs Bleu-Blanc-Rouge, le ballon se pare d’𝙚́𝙘𝙡𝙖𝙞𝙧𝙨 𝙙𝙚 𝙜𝙚́𝙣𝙞𝙚, pour saluer ces actions, ces gestes, ces faits de jeu où tout bascule soudainement. ⚡️🇫🇷… pic.twitter.com/fmPKBaxAlP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 4, 2024

L’informateur spécialisé sur le mercato Gianluca Di Marzio confirme ainsi la tendance très forte, celle d’un accord à venir entre Marseille et Conceiçao pour en faire le futur entraineur de l’OM. Plus rien ne semble s’opposer à sa signature, lui qui demandait encore ces dernières heures des garanties à plusieurs niveaux. Notamment en ce qui concernait son staff technique, mais surtout les moyens financiers du club provençal pour revenir sur le devant de la scène et être ambitieux lors du prochain mercato. A priori, Pablo Longoria a su trouver les bons mots car tous les signaux sont passés au vert et laissent annoncer la nomination de l’entraineur portugais dans la semaine.