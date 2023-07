Longoria et son mercato, il y a un bug XXL à l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a bouclé ces dernières heures la venue d'Ismaïla Sarr en provenance de Watford. Un très joli coup qui pose néanmoins quelques questions sur la Canebière.

Alors que la reprise du championnat approche à grands pas, l'OM s'active sur le marché des transferts. Pablo Longoria a bouclé ces dernières heures la venue d'Ismaïla Sarr. L'ancien joueur du Stade Rennais va rejoindre la cité phocéenne contre un chèque de 12 millions d'euros et y signer un contrat de 5 ans. Un très joli coup fait par l'OM cet été. Le Sénégalais sera la quatrième recrue après Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia. Cependant, le mercato marseillais, bien que séduisant, inquiète quelque peu les fans et observateurs de l'Olympique de Marseille. Et la raison est assez simple.

La CAN peut faire très mal à l'OM

L'OM aura de belles ambitions la saison prochaine, entre la Ligue 1, la Coupe de France et peut-être la Ligue des champions. Tous les détails seront donc importants. Et ce qui fait peur aux fans ces dernières minutes, c'est le mois de janvier prochain... En effet, la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu pendant ce mois et à Marseille, les éléments qui y participeront pourraient être nombreux avec : Azzedine Ounahi et Amine Harit (Maroc), Pape Gueye et Ismaïla Sarr (Sénégal), Chancel Mbemba (Congo RDC), Geoffrey Kondogbia (Centrafrique) et Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon). Et si Iliman Ndiaye signait aussi, cela fera sans doute un joueur de plus à ne pas être présent. Sur les réseaux sociaux, les internautes proches de l'OM ont fait part de leurs doutes quant aux cibles phocéennes : « Il ne manque plus qu'Aguerd et on a une équipe à 90% africaine » ; « On les bloque on les envoie pas faire la can et c’est bon » ; « Le milieu marseillais durant la CAN LinoTreize - Rongier - Guendouzi - Axel_OM » ; « On retrouve l’identité OM Afrique qui est la marque du club en vrai mais……. On le fait l’année de la CAN ? » ; « Pablo il va inscrire l'OM a la Can on va voir flou » ou encore « Mais en vrai l’OM ils vont faire comment pendant la CAN ? Tous leurs joueurs vont partir, (Aubam, Sarr, mbemba, Ounahi, Kondogbia) d’autant plus que si Ndiaye vient c’est le même problème mdrrr ». Assurément une nouvelle problématique à gérer pour Pablo Longoria and co.