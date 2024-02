Longoria et l'OM, un nouveau scandale dénoncé

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a encore connu des mouvements imprévus cet hiver lors du marché des transferts. De quoi totalement perdre certains fans et observateurs du club phocéen.

A Marseille, les doutes sont encore bien présents. Au niveau sportif, les résultats ne sont pas du tout à la hauteur des attentes. En interne, la gestion du dernier mercato soulève encore plus de questions. Pablo Longoria ne convainc d'ailleurs plus grand-monde, lui qui est accusé de trop bouleverser l'effectif du club depuis quelque temps. Cet hiver, Vitinha, Renan Lodi ou encore François-Régis Mughe sont partis. Et on ne peut pas dire que leurs remplaçants séduisent, du moins sur le papier. Pour certains fans de longue date, comme Paga des Marseillais, difficile de suivre encore Pablo Longoria dans sa stratégie.

Longoria, une stratégie à la ramasse ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Lors d'un passage dans Football Club de Marseille, l'influenceur a en effet indiqué sur le sujet : « Depuis l’arrivée de Longoria combien de transferts ? Je vais dire 15 par an donc 45 moi je te dis. On en achète 10 par an, déjà ça fait 40 puisque chaque année on en achète une dizaine. Et on en fait repartir 20 par an donc 80. Je suis loin du compte ? Nan c’est pas possible. (…) Mais peu importe, je vais partir, parce que là c’est un scandale. Tu joues à 11, avec les remplaçants 22, allez on va dire 25 et comment ça plus de 80 ? C’est 171 mouvements ! Je m’en vais. Nan mais c’est un scandale, c’est ça qu’il fallait voir en premier, c’est normal que y’ait pas de stabilité à l’OM. Nan je te crois pas vous vous moquez de moi. Ce qui me fait rire c’est que les nuls on les garde pas, les bons on ne les garde pas, mais qui on garde ? », a notamment pesté Paga, pas surpris par les résultats de l'OM tant que cette stratégie sera mise en place par Pablo Longoria mais aussi Frank McCourt, car ce dernier ne veut plus mettre d'argent dans le club lors des périodes de mercato.