Longoria est furieux, Aubameyang bloqué à l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'annonce par différents médias que Pierre-Emerick Aubameyang allait partir pour signer à Al-Qadsiah en Arabie Saoudite a mis Pablo Longoria dans une colère noire. Le patron de l'OM va bloquer son buteur vedette.

Après seulement un an passé à l'Olympique de Marseille, et une litanie de buts notamment en Europa League, Pierre-Emerick Aubameyang était annoncé sur le départ, l'attaquant international gabonais ayant déjà négocié avec la formation saoudienne d' Al-Qadsiah où un salaire record de 10 millions d'euros par an l'attendait. Sur le papier, tout paraissait évident, d'autant que dans l'opération, l'OM pouvait prendre aussi un joli chèque. Oui, mais voilà, La Provence met un terme à ce départ de PEA dans la sérénité. En effet, Pablo Longoria n'a pas du tout apprécié que son joueur décide de partir ainsi sans même oser lui dire en face à face. Et pour faire payer à Aubameyang ce crime de lèse-majesté, le président de l'Olympique de Marseille a tout simplement décidé de refuser un bon de sortie au joueur de 35 ans. Rien que ça.

Aubameyang et Longoria, gros clash à l'OM

👏Pierre-Emerick Aubameyang a été désigné meilleur joueur de l'année en @LigueEuropa, où il a inscrit 10 buts en 11 matches et aidé @OM_Officiel à atteindre les demi-finales. Meilleur buteur de la C3 cette saison, le Gabonais détient désormais aussi le record historique de la… pic.twitter.com/cs96Yvoof2 — UNFP (@UNFP) May 24, 2024

Nos confrères affirment que Pablo Longoria comptait réellement sur Pierre-Emerick Aubameyang cette saison et que la manière de faire du joueur relancé par l'OM avait scandalisé le dirigeant marseillais. « En privé, Longoria est ferme. Il ne veut pas entendre parler d'une vente et se dit prêt à bloquer le transfert d'Aubameyang, avec lequel il avait récemment discuté d'une revalorisation salariale, pour compenser le manque à gagner des primes européennes, qui ne sont pas activées cette saison », explique Tristan Rapaud, lequel ajoute cependant que les choses pourraient se décanter.

Pour cela, il faudra d'abord que Pierre-Emerick Aubameyang vienne lui faire part frontalement de son désir de partir. Mais surtout, les dirigeants du club saoudien vont être contraints de signer un chèque pour racheter les deux dernières années de contrat du buteur de l'OM, alors qu'un accord verbal avait été pris entre les deux hommes afin que l'ancien joueur d'Arsenal et du Barça, pour ne citer qu'eux, puisse partir librement en cas de belle offre au bout d'une saison.