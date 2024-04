Longoria crache sur l’OM, le Karma a frappé

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Légende du club marseillais, Eric Di Meco a décidé de longuement s'attaquer à Pablo Longoria pour sa politique à la tête de l'OM. Le dirigeant espagnol ne respecte pas les bases de la construction d'une équipe, et en paye le prix désormais.

En grande difficulté en championnat, l’Olympique de Marseille va essayer de retrouver le sourire à l’occasion d’un quart de finale de prestige face au Benfica Lisbonne ce jeudi soir (21h). Une rencontre que l’OM aborde avec un état d’esprit assez négatif en raison d’une série de défaites en cours, et de nombreux absents sur blessure. Il est pourtant l’heure de sauver les meubles pour Eric Di Meco, qui prend la parole dans Le Figaro ce jeudi pour dire tout le mal qu’il pense de la politique menée par Pablo Longoria. Pas d’union sacrée donc, l’ancien défenseur champion d’Europe en 1993, et qui était aux premières loges pour la fameuse main de Vata en 1990, estime que le président de l’OM a fait beaucoup d’erreurs sur le plan du marché des transferts, sur la gestion des entraineurs, mais surtout qu’il n’a pas respecté les légendes du club invités à partir par la petite porte.

Tu ne respectes pas ton histoires, tu le payes

Et ça, Eric Di Meco ne semble pas du tout le digérer. « Le bilan va être terrible pour lui. Déjà, un coach par an… Le recrutement n’est pas cohérent, il n’y a plus de personnalité dans le club. Tu n’as plus de Mandanda, de Payet, d’Alexis (Sanchez), de Guendouzi. On a passé l’année à pleurer les joueurs de caractère. Autant de changements en quatre ans... Il n’y a pas de travail dans la continuité. Ce qui arrive était presque inéluctable. Tu ne gardes pas les joueurs qui ont l’ADN OM. Je n’ai toujours pas digéré la manière dont ils ont traité Mandanda, par exemple. J’étais un des rares à monter au créneau au début quand ils l’ont mis sur le côté. La fin de saison avec Sampaoli m’a donné raison, car, dès que les matchs couperet sont arrivés, il l’a fait jouer. Quand je vois ce qu’il fait à Rennes et ce qui se passe chez nous de- puis... Quand tu ne respectes pas ton histoire, tu le paies. Cette année, c’est le moment de payer », a souligné l’ancien défenseur de l’OM, qui estime que la saison décevante du club olympien n’est que la suite logique de la gestion de ces dernières années. Une attaque appuyée de la part de Di Méco, pour qui Pablo Longoria devrait s’occuper un peu plus du long terme et moins jouer au Monopoly avec l’effectif marseillais comme ce fut le cas ces dernières années.