Longoria claque la porte, le scénario qui effraie l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La semaine dernière, le bateau marseillais a sérieusement tangué mais Pablo Longoria a finalement pris la décision de rester à son poste de président de l’OM. Une issue vécue comme un soulagement par Frank McCourt.

A la suite d’une réunion houleuse avec les responsables des groupes de supporters, Pablo Longoria s’était mis en retrait de son poste de président de l’Olympique de Marseille. Sous le choc, le dirigeant espagnol avait décidé de ne pas se rendre à Amsterdam pour le match d’Europa League face à l’Ajax. Sonné aussi par la démission de Marcelino, Pablo Longoria a encaissé les coups et s’est finalement relevé. Vendredi, il annonçait face à la presse qu’il poursuivait sa mission à la tête de l’OM et quatre jours plus tard, l’officialisation de la nomination du nouveau coach avait lieu.

Un départ de Longoria toujours redouté à l'OM ?

Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, un choix de Pablo Longoria malgré un lobbying important en interne pour faire venir Christophe Galtier. La situation semble doucement mais surement revenir dans l’ordre mais en interne, on reste prudent. Car dans son édition du jour, La Provence rappelle qu’à certains étages des bâtiments administratifs et sportifs de la Commanderie, l’ambiance reste pesante. En interne, une source se demande même si Pablo Longoria va rester jusqu’à la fin de la saison.

« Il a été bon dans la communication la semaine dernière et a réussi son coup sur le plan médiatique, mais il ne faut pas être dupe : personne ne sait s'il sera encore là dans quelques semaines » estime cette source interne au club. Présent à Paris pour accompagner l’équipe dimanche soir, Pablo Longoria semble néanmoins revigoré et nul doute que la présence à ses côtés d’un entraîneur charismatique et à poigne comme c’est le cas de Gennaro Gattuso va le soulager. En espérant pour l’OM et ses supporters que Longoria parvienne à recharger les batteries car son potentiel départ serait un énorme coup dur pour le club. D’autant plus quand on sait que Frank McCourt n’avait prévu aucun plan B en cas de démission de son président la semaine dernière.