Longoria a transformé l’OM, Dugarry change de camp

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Très critique envers Pablo Longoria ces derniers mois, Christophe Dugarry a fait son mea-culpa et encense le travail réalisé par le président de l’OM, estimant qu’il était normal de faire des erreurs dans le football.

L’Olympique de Marseille a été l’un des clubs les plus actifs du mercato estival 2024. Après une saison décevante l’an passé, le président de l’OM, Pablo Longoria, a décidé de taper du poing sur la table et a réalisé un mercato XXL avec les arrivées de Roberto De Zerbi comme nouvel entraîneur, d’Adrien Rabiot, Pierre-Emile Höjbjerg ou encore celle plus controversée de Mason Greenwood. Les résultats n’ont pas tardé à se faire sentir et l’OM est troisième de Ligue 1 pendant cette trêve internationale d’octobre. Malgré ses méthodes parfois particulières et le fameux loft qu’il a créé en fin de mercato, Longoria a fait changer d’avis la vision qu’avait Christophe Dugarry du dirigeant espagnol. L’ancien attaquant des Bleus, qui n’était pas un fan de Longoria au départ, a retourné sa veste et estime désormais qu’il fait du bon travail au sein du club phocéen, comme il l’a développé à la radio ces dernières heures.

Dugarry encense le travail de Longoria à l’OM

Dugarry : "J'ai changé d'avis sur Longoria. C'est un homme de conviction qui n'a pas peur de faire des choses. Il est arrivé avec des idées et il les assume."





Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, le champion du monde 1998 n’a pas hésité à dire tout le bien qu’il pensait de Pablo Longoria : «J’ai été très dur avec lui. Ce qui est bien chez ce monsieur depuis qu’il est à l’OM, c’est que c’est un homme de conviction. Il n’a pas peur de faire des choses. Ce n’est pas un président qui est arrivé juste pour s’asseoir en présidentielle, sur son fauteuil, et attendre que les choses se passent. Le mec est hyperactif, parfois trop. C’est parfois parti dans tous les sens et c’était parfois incompréhensible. Mais il est arrivé avec des idées, c’est déjà énorme. Il a pris ses responsabilités, même s’il s’est trompé. J’aime les gens qui reconnaissent leurs erreurs, car personne ne détient la vérité dans le football. Je trouve qu’il y a des choses qui sont fortes, qu’il a fait quelque chose de fort. Convaincre aussi son président d’aller mettre de l’argent, malgré les droits TV qui ont baissé, l’OM a beaucoup investi. Ça prouve que son rapport avec son président est de qualité. Parfois il faut faire des choix durs. On ne peut pas satisfaire tout le monde, donc oui, j'ai envie de dire bravo», a-t-il analysé. C’est désormais aux joueurs de valider le travail de Longoria sur le terrain dans les prochaines semaines et montrer que finalement, le dirigeant espagnol a su faire les bons choix.