Longoria a pleuré, le président de l'OM n'avait pas le choix

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria respire mieux depuis que les résultats de l'OM se sont considérablement améliorés. Mais le président du club phocéen a été obligé de faire des choses qu'il déteste.

Diriger un club de football professionnel n'est pas chose facile, et encore moins lorsqu'il s'agit de l'Olympique de Marseille. Lorsqu'il a accepté de prendre la place de Jacques-Henri Eyraud en 2021, Pablo Longoria se doutait bien que sa mission allait impliquer de prendre des mesures fortes et parfois contraignantes. Mais en 2023 et en 2024, le patron de l'OM s'est heurté très brutalement à cette réalité. Entre le départ de plusieurs de ses proches de l'organigramme du club, Javier Ribalta ou bien encore Pedro Iriondo, Longoria a été contraint de changer plusieurs fois d'entraîneur. Et si Jean-Louis Gasset lui donne évidemment entière satisfaction, le patron de l'Olympique de Marseille n'a pas du tout bien vécu le départ en début de saison de Marcelino, et encore moins celui de Gennaro Gattuso après une série de mauvais résultats en 2024. Pablo Longoria le reconnaît, même si cela fait partie de son job, ces deux événements l'ont choqué personnellement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | OLYMPIQUE DE MARSEILLE ⚽ (@alex.journaliste)

Dans un entretien accordé au site sportif espagnol Relevo, Pablo Longoria ne masque pas son énorme regret d'avoir ainsi vu partir Marcelino, qu'il vient de croiser en Europa League avec Villarreal, et Gattuso. « Le départ de Gennaro Gattuso a sûrement été l’un des moments les plus compliqués de ma carrière personnelle. C’est quelqu’un qui avait des valeurs et qui partage avec moi la passion de ce sport. Vraiment, qu’il parte m'a fait beaucoup de mal sur le plan personnel. Avec Marcelino aussi, émotionnellement, c'était très compliqué. En plus d'être mon ami, je crois en ses qualités d’entraîneur et je voulais vraiment que notre relation fonctionne. J'avais une vraie proximité avec Marcelino et Gattuso donc prendre la décision de me séparer d'eux était quelque chose de très difficile sur le plan personnel, mais quand on est président, il faut mettre tout ça de côté », a confié le président de l'Olympique de Marseille, qui a déjà usé un paquet d'entraîneurs depuis qu'il a succédé à Jacques-Henri Eyraud.

Longoria ne quitte pas l'OM

Concernant son avenir personnel à l'Olympique de Marseille, même s'il admet avoir réfléchi lors de la fameuse réunion en septembre dernier avec les Ultras, Pablo Longoria n'envisage pas un départ imminent. De quoi mettre provisoirement un terme aux nombreuses rumeurs qui annonçaient son départ de la direction du club phocéen en fin de saison, ou même plus tôt que cela. Longoria reste droit dans ses bottes et fidèle à Frank McCourt, et pour l'instant, il est déterminé à mener l'OM au plus haut sur la scène française et en Europe. N'en déplaise à ceux qui l'ont démoli sur les réseaux sociaux en affirmant qu'il était à bout de course.