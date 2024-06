Lilian Brassier à l’OM, l’info choc ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Lilian Brassier veut jouer à l'OM, lui dont le profil a été validé par Roberto De Zerbi. Résultat, Pablo Longoria a fait une offre pas loin d'être acceptée par le club breton.

Défenseur central de Brest et donc parmi les révélations de la saison, Lilian Brassier est très courtisé et ne devrait pas rester dans le Finistère. Le club breton l’a bien compris et entend désormais en tirer le meilleur prix. Mais il va falloir aussi faire avec la volonté du joueur et à ce sujet, il y a tendance très forte révélée par Foot Mercato ce mercredi. En effet, Brassier ne veut rejoindre que l’OM, et va tout faire pour que ce transfert se réalise. Cela alors que les dirigeants brestois ont récemment laissé entendre que, malgré l’intérêt prononcé, le club marseillais était loin de satisfaire à leur demande sur le plan de l’indemnité de transfert. La prise de position de Brassier est-elle le premier pas vers un clash pour forcer son départ à Marseille ? Encore trop tôt pour le dire mais le défenseur de 24 ans a déjà refusé l’idée de rejoindre un club européen pour faciliter son arrivée à l’OM. Un profil validé par Roberto De Zerbi, le futur coach olympien, et qui a donc poussé Pablo Longoria à revenir à la table des négociations avec le Stade Brestois. Des discussions sont en cours actuellement mais aucun accord n’a été trouvé pour le moment.

L'accord est proche

Le journaliste italien Gianluca Di Marzio annonce lui qu’un accord est tout proche d’être trouvé après la dernière offre de l’OM, qui se monte à 9 millions d’euros, et des bonus éventuels permettant de faire grimper l’addition proche des 12 millions d’euros réclamés par Brest. Une sacrée opération pour Marseille qui s’offrir un défenseur central qui sort d’une saison épatante, et qui a parcouru beaucoup de chemin depuis sa formation au Stade Rennais. Dans la catégorie bon plan, Brest l’avait fait venir pour 1,75 millions d’euros en 2021, et pourrait donc multiplier son gain financier par 6.