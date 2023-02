Like sur un post pro-PSG de Mbappé, un crack de l'OM s'excuse

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Ligue 1, le PSG a frappé un grand coup en battant (3-0) l'OM au Stade Vélodrome. Un large succès dont Kylian Mbappé est loin d'être étranger.

Le PSG a parfaitement répondu aux critiques ce dimanche soir en pulvérisant l'OM en Ligue 1. Une large victoire sur le score de 3 buts à 0 qui permet aux Franciliens de prendre 8 points d'avance sur les Phocéens en tête de la Ligue 1. Kylian Mbappé a de nouveau impressionné, plantant un doublé et délivrant une passe décisive magnifique sur le but de Leo Messi. Le champion du monde français est dans une forme étincelante et à la fin de ce Classique remporté contre l'OM, il n'a pas manqué de laisser éclater sa joie. Célébrations dans le vestiaire, posts sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé a ravi les fans du PSG, mais aussi certains joueurs... de l'Olympique de Marseille !

Mbappé trop fort, il fait une énorme boulette

Enzo Sternal (15 ans), joueur de l’OM, s’est senti obligé de s’excuser après avoir liké un post de Kylian Mbappé hier après le Classique… pic.twitter.com/Qs59RJsZPh — PFC (@PassionFootClub) February 27, 2023

En effet, à la fin de la rencontre, le post de Mbappé : « Nous sommes le Paris Saint-Germain », a été liké par des milliers de personnes. Parmi elles, Enzo Sternal, crack de 15 ans du centre de formation de l'OM ! Très vite, les fans phocéens n'ont pas manqué de critiquer voire insulter le jeune joueur. Conscient de sa boulette, Enzo Sternal a fini par s'excuser publiquement via ses réseaux sociaux : « Je tiens à m’excuser d’avoir liké un post non approprié et réitère mes excuses envers l’ensemble des supporters et du club ! Je suis un joueur de ce grand club qu’est l’OM, un fan de la première heure et je donnerai tout pour ces couleurs ». L'OM n'aura pas trop le temps de rentrer dans les polémiques ou encore de cogiter car dès mercredi soir, les Phocéens reçoivent Annecy au Stade Vélodrome pour une place en demi-finales de la Coupe de France. Attention au piège pour des Phocéens qui ont de plus en plus de mal à faire la différence dans leur enceinte.