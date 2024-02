Les supporters marqués à vie, l'OM a évité le pire

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM s'est imposé contre Donetsk avec le soutien d'un public mécontent mais qui a quand même poussé derrière son équipe. La jurisprudence de 2012 a permis d'éviter une ambiance hostile pour les joueurs.

Le changement d’entraineur opéré dans la foulée de la défaite à Brest n’a pas calmé la grogne à l'Olympique de Marseille. L’arrivée de Jean-Louis Gasset a permis de sortir l’effectif de la spirale négative et même de s’imposer face à Donetsk pour passer le cap des barrages d’Europa League. Néanmoins, la gronde était là dans le Vélodrome et cela s’est fait ressentir par des banderoles musclées à l’encontre des joueurs et de la direction. Le rêve des supporters : voir les joueurs, le propriétaire et le président s’en aller, avec le retour du fameux « Cassez-vous » dans les tribunes.

Le souvenir de 2012 hante les supporters

Néanmoins, pendant le match, le soutien des supporters a été total pour leur équipe, ce qui a permis de pousser dans les moments difficiles et de vivre cette belle fin de match avec une domination récompensée. Malgré la colère, les supporters ont joué leur rôle, et il y a une raison historique à cela dévoile Mathieu Grégoire. Le journaliste de L’Equipe, dans les travées du Vélodrome ce jeudi soir, souligne que le souvenir d’avril 2012 hante encore toutes les mémoires et a empêché les supporters de faire grève ou de siffler leur propre équipe.

A l’époque, l’OM était en quart de finale de la Ligue des Champions, et recevait le Bayern Munich pour un match de gala forcément très attendu. Mais, manipulé par José Anigo, qui ne s’entendait pas avec l’entraineur Didier Deschamps, les virages marseillais ont fait grève des encouragements, suivant dans le silence la défaite 2-0 de leur équipe à un niveau qui n’a depuis plus jamais été atteint. « Des regrets pour l’éternité » souligne le journaliste, pour qui il n’est désormais plus question de faire grève dans les grands matchs qui peuvent marquer l’histoire du club, peu importe la situation de l'OM à côté. Une leçon retenue et qui a permis aux fans de voir leurs joueurs effectuer un tour d’honneur après la rencontre. Et de s’offrir aussi un beau 1/8e de finale d’Europa League le mois prochain.