Les jeunes condamnés à l’OM, un Minot témoigne

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Epanoui à Strasbourg, Lucas Perrin ne regrette pas d’avoir quitté l’Olympique de Marseille. Le défenseur central a vite constaté que son club formateur ne lui ouvrirait pas suffisamment les portes de l’équipe première.

Dans son large remaniement d’effectif cet été, le président Pablo Longoria n’a pas prévu de places pour les jeunes issus du centre de formation. Aucun pur produit de l’Olympique de Marseille ne s’est glissé dans les plans de l’entraîneur Igor Tudor. Ce qui n’étonnera absolument pas Lucas Perrin. Le défenseur central formé au club phocéen a opté pour un transfert définitif à Strasbourg étant donné que les jeunes ne représentent pas la priorité du vice-champion de France.

« Malheureusement pour moi, la politique de l’OM n’est pas de beaucoup faire jouer les jeunes, a constaté Lucas Perrin sur le site officiel de la Ligue de Football Professionnel. A l’OM, il faut gagner. On n’a pas le temps de développer les jeunes. Si tu n’es pas un crack, c’est compliqué de jouer. En deux ans à Marseille, j’ai fait 13 matchs, ce qui est peu. Dans un club avec moins de pression, où il est un peu plus facile de jouer, j’ai été capable de montrer ce que je savais faire. »

« Ce n’est pas vraiment une question d’âge ou de maturation tardive. C’est simplement que dans les clubs où il y a moins de pression, où l’on fait davantage confiance aux jeunes, il est plus facile de s’épanouir, a expliqué le Minot. (…) Quand tu es formé à l’OM, tu ne penses qu’à une chose : signer pro. Surtout quand tu commences à te rapprocher de l’équipe première, que tu commences à jouer en U19 puis en réserve. On connaît la popularité de l’OM en France, le prestige de ce club. »

L’OM n’a pas de temps pour les jeunes

« Mais malheureusement, on sait aussi que c’est compliqué d’enchaîner les matchs à l’OM si tu n’es pas un crack. Le mieux est peut-être de s’aguerrir ailleurs et de revenir plus tard si tu en as l’opportunité, a conseillé le Strasbourgeois. A l’OM, il faut gagner. Chaque année, il faut finir dans les trois premiers. Il n’y a pas de temps. Si un jeune joue et qu’il se manque, qu’il est au fond du trou, c’est compliqué de se relever à l’OM, vu la pression qu’il y a. » Définitivement recruté pour 1,5 million d’euros suite à son prêt au Racing, Lucas Perrin a sûrement pris la bonne décision pour sa carrière.