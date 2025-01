Lens et l'OM négocient un nouveau deal ‍!

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Même si Pau Lopez ne viendra pas, le Racing Club de Lens veut recruter un nouveau joueur de l’Olympique de Marseille. Cette fois, le club artésien va tenter d’attirer le défenseur central Bamo Meïté, très peu utilisé par l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi.

Bien avant l’arrivée de Luiz Felipe mardi, le sort de Bamo Meïté était déjà scellé. Le défenseur central de 23 ans n’a pas attendu cette semaine pour savoir qu’il devait quitter l’Olympique de Marseille. Depuis le début de la saison, l’ancien joueur du FC Lorient n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. L’entraîneur marseillais ne l’estime pas au niveau, d’où les trois petites apparitions seulement accordées pour un total de 24 minutes de jeu. On pourrait tout de même retrouver l’Ivoirien en Ligue 1 pour la deuxième partie de l’exercice.

Plusieurs formations du championnats français sont effectivement prêtes à le relancer cet hiver. On sait que le Montpellier de Jean-Louis Gasset s’intéresse vivement à Bamo Meïté depuis plusieurs semaines. Et d’après le compte X La Tribune OM, en plus d’un pensionnaire de Serie A dont l’identité n’a pas filtré, le Stade de Reims et surtout le Racing Club de Lens sont également sur le coup. Rappelons que le club artésien s'était entendu avec l’Olympique de Marseille pour le prêt avec option d’achat (4 millions d’euros) du gardien Pau Lopez. Avant que Gérone ne fasse tout exploser. Sur leur lancée, les dirigeants des deux équipes pourraient également trouver un accord pour le défenseur central.

L'OM exclut un prêt sec

L’opération ne sera pas simple dans la mesure où la direction marseillaise a jusqu’ici refusé toutes les offres pour Bamo Meïté. Les clubs intéressés n’ont proposé que des prêts secs, alors que l’Olympique de Marseille privilégie un transfert ou un prêt avec une option d’achat obligatoire. Aucun montant n’est donné mais le pensionnaire du Vélodrome voudra se rapprocher des 10 millions d’euros payés l'année dernière pour recruter Bamo Meïté de manière définitive.