Lenglet refuse l'OM, Marseille a déjà une solution

L'OM s'est positionné sur Clément Lenglet, mis de côté par le FC Barcelone au mercato. Cependant, les Phocéens ont fort à faire dans le dossier avec la concurrence de Tottenham. Deux options pour Lenglet qui a déjà fait son choix.

Un international français, défenseur central, quasiment mis dehors par son club, c'est très tentant pour l'OM. Le club phocéen veut réussir un coup en recrutant Clément Lenglet cet été. Le joueur de 28 ans a conservé un bon niveau malgré quelques problèmes au Barça. Il a réalisé un prêt plutôt convaincant à Tottenham la saison dernière et Pablo Longoria a flairé le transfert bon marché alors que le Barça cherche à libérer de la masse salariale. Selon le quotidien Sport, Lenglet est même « le grand rêve » de l'Olympique de Marseille cet été. Toutefois, cela tourne au cauchemar depuis que Tottenham s'en est mêlé sérieusement.

En effet, les Spurs veulent conserver le Français dont ils ont apprécié les performances chez eux. Ils sont en négociations avancées avec le Barça pour le transfert du joueur. Pour ne rien arranger aux affaires marseillaises, Sport avance que Clément Lenglet préfère rejoindre le club londonien au club phocéen.

Barça demand €15m for Clement Lenglet, a fee that Tottenham aren't willing to match.



