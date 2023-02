Le TFC a un plan anti-supporters de l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Du côté de Toulouse, on s'est préparé pour ne pas que les places pour le match contre l'OM, dimanche soir au Stadium, soient occupées par des supporters marseillais. Une organisation a été mise en place par les dirigeants, car dans le passé le TFC a parfois été débordé.

Une semaine après les incidents vécus à Clermont, et la LFP ayant décidé de repousser de quelques semaines sa décision, les supporters de l’Olympique de Marseille sont attendus nombreux dimanche dans la cité rose à l’occasion du match entre le TFC et l’OM. Et cette rencontre importante dans la bataille pour le titre en Ligue 1, puisque la formation d’Igor Tudot sent bien que le PSG est prenable, a été classée à « risques » par les autorités. Alors la méfiance est grande du côté de Toulouse, d’autant que souvent dans le passé, le Stadium a souvent été « envahi » par des fans marseillais qui avaient réussi à se procurer des tickets pour cette rencontre. Mais cette fois, le TFC a tenté de juguler cette passion phocéenne comme l’explique La Depeche à la veille de ce rendez-vous de Ligue 1. Pour cela, et alors que Toulouse compte cette saison de très nombreux abonnés, le club entraîné par Philippe Montanier a préféré privilégier ses fidèles.

Le TFC prépare s'amuser de cette rivalité avec l'OM

Certains d'entre vous avaient vu juste 👀 ... #ICICESTLE31 😈



Parce qu'il n'y a de place que pour le 𝟑𝟏 à Toulouse, aidez-nous à masquer les 𝟏𝟑 de la ville avant #TFCOM !



Vous en voyez encore ? Partagez-nous la 📸 de leurs positions ici avec #ICICESTLE31 😏 pic.twitter.com/8iE0NfYw5V — Toulouse FC (@ToulouseFC) February 14, 2023

Autrement dit, le TFC a servi en priorité ses abonnés qui souhaitaient des places supplémentaires pour Toulouse-OM, puis ceux qui étaient déjà venus plusieurs fois cette saison. C’est une fois que tout le monde a été servi que les dernières places disponibles ont été vendues au grand public, et donc aux potentiels supporters marseillais qui viendront en dehors du parcage officiel réservés aux visiteurs. Et comme le Toulouse Football Club est plutôt très fort dans sa communication, le club actuellement 11e de Ligue a lancé l’opération #ICICESTLE31. « Parce qu'il n'y a de place que pour le 𝟑𝟏 à Toulouse, aidez-nous à masquer les 𝟏𝟑 de la ville avant #TFCOM », a indiqué le club via Twitter, histoire de ramener un peu de malice avant ce match de football. On verra dimanche soir si tout cela a été utile pour faire du Stadium un vrai stade toulousain ou une annexe du Vélodrome.