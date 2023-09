Le tacle de Rothen à Rongier, c'est violent

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Capitaine de l'Olympique de Marseille depuis le départ de Dimitri Payet, Valentin Rongier a été totalement dépassé lors du classique contre le PSG. Jérôme Rothen estime que le joueur devrait faire moins de musculation et un petit peu plus travailler son jeu de passe.

Il y a des soirs qui sont parfois à oublier, ce match contre le PSG, perdu 4-0 par l'OM, en est un pour Valentin Rongier et ses coéquipiers. Le milieu de terrain a été totalement dominé par les Parisiens qui avaient 77% de possession. Cela offrait forcément peu de munitions aux Marseillais et Rongier a gâché plusieurs situations avec également des relances hasardeuses, face à des joueurs qui n'ont déjà pas besoin de cadeaux pour marquer. Très critiqué après la rencontre, le joueur de 28 ans a été recardé par Jérôme Rothen. L'ancien milieu de terrain, passé par Paris ou l'AS Monaco, a conseillé à Rongier de délaisser les séances de musculation pour se concentrer sur l'amélioration d'autres aspects, plus importants au jeu.

Rongier trop de temps à la salle, pas assez concentré sur le jeu

« Le constat est terrible pour lui. J'ai été très sceptique lors de son arrivée à Marseille, parfois dur ou trop dur avec lui. Mais de là à devenir capitaine de l'OM, à ma grande surprise. Ça a été le premier à être mauvais et à perdre pied et ce n'est pas le premier match où il est comme ça. Il doit être plus solide. Moi j'ai un conseil à lui donner. Fais un peu moins de musculation et plus de ballon. Plus de jeu avec la planche, contrôle pied gauche, passe pied droit, contrôle pied droit, passe pied gauche. Travaille ta vision du jeu, travaille ta technique, parce que là, à ce niveau-là, tu es dépassé » a déclaré le consultant dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport. L'ancien international français (11 sélections) trouve que le niveau de jeu de Valentin Rongier est trop en dessous par rapport à l'exigence d'être capitaine de l'OM. Car si l'ancien Nantais est souvent très présent à la récupération ou pour multiplier les courses à haute intensité, il reste perfectible dans l'animation du milieu de terrain.