Le Real Madrid en panique, l'OM attaqué pour Greenwood ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le début de saison de Mason Greenwood à l’OM ne passe pas inaperçu puisque le Real Madrid ou le FC Barcelone sont intéressés par l’ailier anglais. Au point de s’attaquer au meilleur buteur olympien dès le mois de janvier ?

Recrue phare de l’Olympique de Marseille l’été dernier pour environ 30 millions d’euros bonus compris, Mason Greenwood réalise un excellent début de saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec neuf buts, l’ailier anglais est suivi par les plus grands clubs européens. Plus tôt dans la semaine, le média britannique Team Talk affirmait que le Real Madrid ou encore Barcelone surveillaient de près l’ancien attaquant de Manchester United et de Getafe, pour qui l’OM réclamera au moins 60 millions d’euros en cas de vente, en sachant que 50% de la somme d’un futur transfert ira directement dans les caisses des Red Devils. Peu importe la somme en jeu, un potentiel départ de Mason Greenwood ne devrait pas intervenir avant l’été prochain.

C’est tout du moins ce qu’ose croire Roberto De Zerbi, qui pourrait toutefois avoir quelques sueurs froides dès le mois de janvier concernant l’avenir de sa star offensive. Et pour cause, le site Real Madrid Exclusivio n’écarte pas totalement un transfert de Mason Greenwood dans la capitale espagnole dès le mercato hivernal. Le média spécialisé dans l’actualité du Real Madrid, qui confirme l’intérêt prononcé de la Casa Blanca pour Mason Greenwood, indique que l’idée première du club merengue n’est pas de recruter l’Anglais en cours de saison. Le joueur est suivi par la cellule de recrutement du Real, qui réfléchira l’été prochain à une éventuelle offre.

Le Real prêt à dégainer cet hiver pour Greenwood ?

Mais le site espagnol indique également au détour de son article sur l’attaquant de l’OM que dans le cas où le Real Madrid serait confronté à plusieurs blessures dans le secteur offensif, alors une tentative de Florentino Pérez pour recruter l’ancien Mancunien dès le mois de janvier est possible, bien que ce ne soit pas la tendance forte du moment. De quoi faire trembler Roberto De Zerbi, qui n’imagine pas une seconde la deuxième moitié de la saison sans son meilleur buteur et joueur clé du secteur offensif. Pablo Longoria et Mehdi Benatia auront également un rôle majeur à jouer pour rassurer leur entraîneur en lui promettant que Greenwood sera Marseillais jusqu’à la fin de la saison au minimum. Car pour le coach italien, l’idée est de bâtir un projet sur deux à trois ans avec les joueurs en place et sa volonté est donc de garder Mason Greenwood plusieurs années sur la Canebière.