Le quatrième arbitre fait perdre l'OM, Marseille accuse

Par Mehdi Lunay

L'OM s'est incliné à Nice 1-0 samedi soir. Un revers fâcheux alors que les Phocéens semblaient au-dessus dans le jeu. Gennaro Gattuso avait du mal à digérer le coup-franc victorieux et notamment l'impossibilité de faire ses changements à ce moment-là.

Il y a des défaites qui font plus mal que d'autres. Celle concédée par l'OM à Nice en fait logiquement partie. Les Marseillais peuvent regretter de n'avoir pas pris de point à l'Allianz Riviera. Ils ont été supérieurs au nouveau leader de L1 niçois dans le jeu, se créant les meilleures possibilités du match. Surtout, les deux minutes fatales qui précèdent le but niçois leur restent en travers de la gorge. Leonardo Balerdi a été exclu sévèrement sur une faute qui amène le coup-franc de la gagne. A 10 contre 11, l'OM n'a pas été récompensé mais ce n'était pas le pire aux yeux de Gennaro Gattuso.

L'OM privé de deux renforts pour des chaussettes

En effet, après la rencontre, l'Italien en avait après le corps arbitral pour deux remplacements avortés. Si les supporters de l'OM se sont étonnés que Gattuso fasse entrer les profils défensifs de Kondogbia et Meité à 1-0 c'est qu'en fait ils devaient monter au jeu avant le coup-franc. Or, le quatrième arbitre a empêché les deux joueurs grands de taille d'entrer pour une raison aussi futile qu'énervante aux yeux de Gattuso.

Nice - OM : Gennaro Gattuso demande des explications à l’arbitrage !https://t.co/Ia6ij1X8H7 — Foot Mercato (@footmercato) October 21, 2023

« Il faut demander au quatrième arbitre. Je ne sais pas. Je me suis beaucoup fâché parce qu’il y a deux joueurs, un d’1m87 et l’autre d’1m89, qui peuvent entrer et on m’a dit non. Parce que je crois qu’il y a eu un problème avec les chaussettes (de Bamo Meité) et c’est peut-être pour cette raison qu’il n’a pas pu entrer », s'est-il offusqué au micro de Canal+ à l'issue du match. Une frustration légitime sans doute alors que cela aurait du changer la face de ce coup-franc et éviter le but de Guessand. Espérons pour Gattuso que ce point perdu ne compte pas énormément en fin de saison, sinon l'anecdote sera plus que difficile à encaisser.