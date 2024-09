Le PSG peut trembler, l'OM est déchainé

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Impressionnant depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille n’a pas tremblé à Toulouse et se place dans le bon wagon. Certains observateurs du football estiment que l’OM peut être un concurrent sérieux pour le Paris Saint-Germain cette saison.

L’entame de championnat de l’Olympique de Marseille était attendue au tournant. Fort d’un mercato XXL, l’OM n’a pas manqué ses débuts, s’imposant largement à Brest (1-5) puis à Toulouse (1-3) deux semaines plus tard, avec notamment un Mason Greenwood en feu (5 buts et 1 passe décisive en 3 journées). La patte De Zerbi commence à prendre, ce qui n’est pas une mauvaise chose pour les supporters de l’OM, qui espèrent vivre des émotions après l’exercice délicat en 2023/2024. Avec déjà 10 buts inscrits en trois matchs, Marseille impressionne et va tenter de poursuivre sur sa lancée après la trêve. Consultant pour l’émission Les Grandes Gueules sur RMC Sport, Fred Weis estime que l’OM pourrait bel et bien être un candidat sérieux au titre cette saison.

Fred Weis voit l’OM batailler avec le PSG

🗣💬 "Le meilleur élément de l'OM n'est-il pas De Zerbi ? L'équipe a été très bien construite. C'est un groupe jeune qui peut progresser. Je crois qu'ils peuvent embêter le PSG"@Bigfredstyle juge Marseille capable de rivaliser avec Paris pour le titre de champion en Ligue 1. pic.twitter.com/JwlS7P8IC0 — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) September 1, 2024

L'ancien basketteur international qui suit aussi le football de très près a donné un avis tranché sur le début de saison marseillais : « Est-ce que le meilleur élément de l’OM, ce n’est finalement pas De Zerbi ? Quand il a signé, tout le monde s’était demandé ce qu’il allait faire à Marseille, il n’y a pas de Coupe d’Europe, c’est l’entraîneur à la mode. C’est un mélange de jeunes et d’anciens encadré par Roberto De Zerbi qui a le vent en poupe et qui est adoré. Il aura le temps de progresser, travailler et bien jouer au foot. Honnêtement, je crois qu’ils peuvent embêter le Paris Saint-Germain par rapport à ce que l’on voit », a-t-il développé dans l’émission radio de Jean-Christophe Drouet. Alors que se profile la trêve internationale, l’OM aura l’occasion de se tester au Vélodrome lors de la prochaine journée avec la réception de l’OGC Nice le samedi 14 septembre à 17h. L’occasion de voir si l’OM est véritablement armé pour jouer le titre sur le moyen terme ou non.