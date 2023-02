Le PSG au tapis, l’OM est à 90 minutes du titre

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Vainqueur à Toulouse (3-2) dimanche, l’Olympique de Marseille garde le Paris Saint-Germain dans sa ligne de mire. Un succès dans le Classique ce week-end pourrait être décisif dans la course au titre en Ligue 1.

Soulagé par la victoire arrachée contre Lille (4-3), le Paris Saint-Germain ne pourra pas souffler très longtemps. Les Parisiens devront vite se concentrer sur le Classique prévu dimanche au Vélodrome. Une rencontre capitale puisque l'Olympique de Marseille, grâce au succès à Toulouse, reste à cinq longueurs du leader francilien en Ligue 1. Compte tenu de cet écart et de la forme des deux équipes, Nabil Djellit annonce un choc décisif pour le titre.

« On va être fixé dimanche prochain, on va savoir si l'OM joue le titre, a indiqué le journaliste sur Europe 1. Je sais qu'il ne faut pas le dire trop fort, mais à un moment il ne faut pas se cacher. Tu prends 29 points sur 36 à l'extérieur... Il faudrait regarder les stats, remonter, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes dans l'histoire du championnat de France qui ont fait ça. Pour moi, c'est une équipe qui est taillée pour aller jusqu'au bout. »

« Evidemment, il y a une équipe qui est disproportionnée, le Paris Saint-Germain. Même en étant mauvais, ils sont devant, a constaté le chroniqueur de la radio. C'est comme ça, parce qu'ils ont un tel effectif, et ils ont des joueurs qui sont des extraterrestres comme Messi et qui peuvent vous sauver de situations périlleuses. Ils ont pris un matelas de points en première partie de saison mais depuis quelques temps, c'est une équipe très essoufflée. »

« La meilleure équipe c’est Marseille »

« Si tu regardes les dynamiques collectives, si je peux me permettre d'utiliser le mot "collectives" du côté du PSG, la meilleure équipe c'est Marseille. D'ailleurs ils se sont affrontés en Coupe de France et Marseille a gagné (2-1). C'est assez récent donc on peut étalonner cette équipe marseillaise. Si dimanche prochain Marseille marche sur le PSG et le bat, c'est comme en boxe, c'est un KO technique », a prévenu Nabil Djellit, qui donne le statut de favori aux Marseillais.